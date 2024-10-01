На развитие публичной инфраструктуры: самоуправления могут подавать заявки на финансирование из Еврофондов

Программа предусматривает развитие публичной инфраструктуры для бизнеса и увеличение объема частных инвестиций в функциональные территории городов путем инвестирования в развитие предпринимательства в соответствии с программами развития самоуправлений.

Претендовать на средства могут самоуправления и их учреждения, управления специальных экономических зон, муниципальные предприятия, выполняющие делегированные самоуправлениями задачи, а также предприятия, доли капитала и акции с правом голоса которых принадлежат хотя бы одному самоуправлению.

В рамках проектов с целью улучшения инфраструктуры для предпринимательства будут финансироваться такие меры, как прокладка теплосетей, водоснабжения, электроснабжения, строительство дорожной инфраструктуры и зданий, инженерных систем для производства и хранения возобновляемой энергии, устранение ущерба для окружающей среды и санация деградировавших экосистем, а также благоустройство территорий.

Объем финансирования ЕФРР для Рижского региона планирования во втором туре отбора проектов составляет 5,02 млн евро, для Курземского региона планирования - 2,54 млн евро, для Земгальского региона планирования - 5,16 млн евро, для Видземского региона планирования - 97,23 тыс. евро, для Латгальского региона планирования - 13,4 млн евро.

Заявки принимаются до 28 февраля 2025 года.

Как сообщалось, в ходе первого тура, который завершился в июне, заявки на реализацию проектов на средства ЕФРР на сумму 36,6 млн евро подали 20 самоуправлений.