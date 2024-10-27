На работы по содержанию рижских улиц планируют потратить около 3 миллионов евро; куда пойдут эти деньги

Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы попросил одобрить перенос 4,5 миллиона евро из инвестиционной программы самоуправления в программу "Содержание городских транспортных сооружений" для обработки двойной поверхности рижских улиц и обновления асфальта по полной технологии.

Кроме того, по этой программе департамент запросил на 1 миллион 34 тысячи 38 евро увеличить дотацию на повседневные работы по содержанию улиц. Из этой суммы 257 тысячи 666 евро предназначены на дежурства на улицах третьей категории в зимних условиях, 275 тысячи 484 евро - на очистку от снега пешеходных переходов на перекрестках, 480 тысяч 314 евро - на ямочный ремонт дорожного покрытия на улицах Бривибас, Териню и Вайдавас, 20 тысяч 574 евро - на ремонт и обновление элементов благоустройства (скамеек, мусорных урн и объектов окружающей среды).

По программе "Благоустройство и содержание внешнего пространства и ремонт внутриквартальных подъездных дорог" департамент попросил увеличить бюджетную дотацию на 1 миллион 959 тысяч 734 евро. В том числе для чистки тротуаров на улицах первой, второй и третьей категории в зимних условиях необходим 1 миллион 761 тысяч 723 евро, а еще 141 тысяч 700 евро нужны для централизованного сбора листьев от населения и вывоза листьев.

Кроме этого, 53 тысяч 973 евро нужны для ликвидации последствий бури в конце июля - вывоза пней, сбора и вывоза поломанных деревьев, веток и осыпавшихся листьев, а также на восстановление игровой площадки в парке "Анниньмуйжа". Департамент заявляет, что самоуправление получило трансфер из госбюджета в размере 2338 евро на частичное устранение последствий бури.