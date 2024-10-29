На пьяного водителя из Лиепаи завели 21 дело

Ночью 27 октября Муниципальная полиция Лиепаи получила информацию о том, что по ул. Либиешу в Лиепае передвигается автомобиль Volvo, водитель которого, вероятно, нетрезв. Прибыв по месту вызова, стражи порядка заметили попадающий под описание автомобиль, включили проблесковые огни и сирену и потребовали, чтобы водитель остановился. Однако тот требования полиции проигнорировал — и попытался сбежать.

Вскоре к погоне присоединились дополнительные силы — экипажи Курземского регионального управления Госполиции. Пытаясь скрыться от погони, водитель Volvo нарушал правила дорожного движения — превышал скорость, не соблюдал знак STOP, ехал по встречной полосе, игнорировал сигналы светофора и столкнулся с двумя машинами.

На ул. Киегелю нарушитель заехал в тупик, где был вынужден остановить машину и был задержан.

Вскоре выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Алкометр показал, что концентрация алкоголя в его крови достигала 1,93 промилле.

В машине нарушитель был не один — он подвергал опасности не только себя и других участников дорожного движения, но и двух несовершеннолетних пассажирок. Обе девушки находились в состоянии алкогольного опьянения, начаты процессы об административных нарушениях, совершенных детьми.

За выявленные административные нарушения водителю придется заплатить штраф на сумму боле 2800 евро. Кроме того, начат уголовный процесс за вождение в нетрезвом виде — за это предусмотрено лишение свободы на срок до одного года и лишение водительских прав на пять лет.