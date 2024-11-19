На прогулку по долине Гауи: по природным тропам снова можно безопасно ходить

Агентство LETA cо ссылкой на представителя администрации парка сообщает, что теперь туристы-натуралисты снова могут отправиться на прогулку по древней долине Гауи в окрестностях Сигулды, вдоль скалы Пикене, по тропе от Чертовой пещеры до луга Балону, по деревянной лестнице рядом с пещерой Гутмана, а также по деревянной лестнице в Слактеркалнсе, возле Турайдского замка и по тропе Клауского залива.

Директор Видземской региональной администрации DAP Илзе Миллере поясняет, что счетчики посетителей показывают, что национальный парк Гауя каждый год является одним из самых популярных мест для посещения природных объектов.

В настоящее время DAP устранил основные повреждения инфраструктуры, чтобы тропы можно было снова безопасно использовать. Однако DAP обращает внимание на то, что почти вся инфраструктурная сеть на особо охраняемых природных территориях Латвии была создана более десяти лет назад, а в некоторых местах конструкции уже не выдерживают нагрузки. Поэтому DAP призывает любителей природы быть внимательными и ответственными при оценке состояния инфраструктуры.

При обнаружении поврежденных участков трасс посетителям предлагается сообщить об этом в DAP.