На побережье — морской бриз: в Чистый четверг латвийцам обещают +25

Облачность уменьшится, выглянет солнце, местами — в основном на востоке страны — возможны кратковременные дожди и грозы. Вдоль побережья местами ожидается туман.

Будет дуть слабый ветер, преимущественно с юга, на побережье — морской бриз.

Небо в Риге постепенно прояснится, осадков не ожидается. На юге города воздух прогреется до +22 градусов, а у моря ожидается значительно более холодная погода.

На западе Латвии располагаются области низкого давления, на востоке — антициклон. Атмосферное давление 1015-1019 гектопаскалей на уровне моря.