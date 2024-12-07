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На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

© LETA 7 декабря, 2024 16:50

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В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Участники пикета держали в руках в основном грузинские флаги, но было несколько и с флагами Украины и Латвии.

На плакатах участников были надписи "Грузия - это Европа", "Не пропустите свой поворот", призыв остановить насилие по отношению к участникам мирных протестов, "За европейское будущее Грузии" и др.

Участники произносили речи на грузинском и латышском языках. В одной из речей было подчеркнуто, что Россия является общим врагом как Грузии, так и Латвии, оккупировавшей в 2008 году 20% территории Грузии, а сейчас - 100%. Прозвучала также речь в поддержку Украины.

Уже сообщалось, что проживающие в Латвии граждане Грузии призывали латвийцев присоединиться к протесту против кровавого террора партии "Грузинская мечта", фальсификации выборов и жестокой расправы с людьми, а также поддержать требование грузинского народа осуществить предусмотренное конституцией право на продвижение к вступлению в ЕС.

"28 ноября руководимая прокремлевским олигархом Иванишвили партия "Грузинская мечта" заявила, что приостанавливает процесс вступления Грузии в ЕС. Этот очередной антидемократический шаг, противоречащий конституции Грузии, вызвал массовые протесты", - напоминают латвийские грузины.

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