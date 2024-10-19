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«На нас часто нападали ватники…» Бывший главред Ludzas Zeme считает закрытие газеты предательством

TV24 19 октября, 2024 19:25

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TV24

"У нас был национальный и патриотический позвоночник, все это переводилось и на русский язык. Фактически мы формировали патриотическую среду в Лудзенском крае, этого никто не может отрицать", - признала в эфире TV24 в программе Preses klubs главный редактор ликвидированной газеты Ludzas Zeme Лайма Линужа, комментируя влияние в Латгальском регионе на информирование общественности в российском приграничье региональной газеты Ludzas Zeme, печатавшейся на латышском и русском языках. Газета была закрыта в июле нынешнего года.

"На нас было совершено много разных нападений, как говорится, ватниками, начиная с наклеивания букв Z и угроз, мы неоднократно обращались в полицию с просьбой защитить Ludzas Zeme", - сказала Линужа, адресовав критические слова как руководству Лудзенского самоуправления, так и Фонду общественной интеграции (SIF), который должен был понимать, насколько необходимо информационное пространство.

"Нас фактически предали! Если мы лет пять могли хорошо писать проекты для SIF и не было никаких замечаний, деньги шли, то внезапно... Ну, не знаю, у меня есть подозрения, что, может быть, мы наступили на хвост "Прогрессивным"? Покритиковали в газете Стамбульскую конвенцию? Может быть, дело в этом? Я просто анализирую, почему нам позволили просто отдать концы и закрыться", - размышляет Линужа, высказывая свое мнение о том, почему была закрыта значимая для Латгалии газета.

В результате всего этого экс-главред приходит к выводу, что в закрытии газеты сыграли роль многие факторы, но один из них наиболее важен: "В Латвии не хватает государственных мужей с глубоким мышлением, как в самоуправлениях, так и в органах власти, и в Сейме. Увы, не хватает".

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