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На морском дне возле Вентспилса обнаружен «подводный город»: Видео

Редакция PRESS 21 октября, 2024 19:46

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Подводные исследования выявили нехарактерную для Балтийского моря структуру недр, сообщила координатор проекта «Исследование морских охраняемых местообитаний и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF) Гунта Габране.

В рамках этого проекта выполнялись научно-исследовательские работы в исключительной экономической зоне Латвии Балтийского моря. Обследовав отмель Алка, исследователи пришли к выводу, что морские глубины в этом месте резко отличаются от других мест Балтийского моря, ведь вместо привычного каменистого русла можно увидеть следы, схожие с инфраструктурой городской среды.

Ведущий научный сотрудник Латвийского института водной экологии Ингрида Андерсоне сравнивает подводное строение отмели с небольшим городком, а именно оставленные ледником глинистые отложения морены, высотой в несколько метров, а образовавшиеся между ними долины напоминают городские кварталы и улицы. Есть здесь и «высотки», и просторные территории, покрытые «булыжниками», которые заросли богатыми рощами моллюсков. Рощи моллюсков и мельчайшие моренные образования в качестве мест стоянки и кормежки пользуются популярностью у жителей «города» – камбалы, трески, лютика и других живых организмов.

Как указывает Андерсон, в Балтийском море такой подводный ландшафт и объемы не наблюдались нигде в предыдущих исследованиях.

Отмель Алка находится в окрестностях Павилосты и является пилотной зоной LIFE REEF, где изучается особо охраняемая среда обитания значения Европейского Союза «Скальные отмели в море». В этом году на этой отмели несколько раз проводились видеонаблюдения и водолазные работы для сбора образцов живых организмов. Работы выполнял партнер проекта и оценщик подводной среды Латвийский институт водной экологии.

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