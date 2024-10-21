На морском дне возле Вентспилса обнаружен «подводный город»: Видео

В рамках этого проекта выполнялись научно-исследовательские работы в исключительной экономической зоне Латвии Балтийского моря. Обследовав отмель Алка, исследователи пришли к выводу, что морские глубины в этом месте резко отличаются от других мест Балтийского моря, ведь вместо привычного каменистого русла можно увидеть следы, схожие с инфраструктурой городской среды.

Ведущий научный сотрудник Латвийского института водной экологии Ингрида Андерсоне сравнивает подводное строение отмели с небольшим городком, а именно оставленные ледником глинистые отложения морены, высотой в несколько метров, а образовавшиеся между ними долины напоминают городские кварталы и улицы. Есть здесь и «высотки», и просторные территории, покрытые «булыжниками», которые заросли богатыми рощами моллюсков. Рощи моллюсков и мельчайшие моренные образования в качестве мест стоянки и кормежки пользуются популярностью у жителей «города» – камбалы, трески, лютика и других живых организмов.

Как указывает Андерсон, в Балтийском море такой подводный ландшафт и объемы не наблюдались нигде в предыдущих исследованиях.

Отмель Алка находится в окрестностях Павилосты и является пилотной зоной LIFE REEF, где изучается особо охраняемая среда обитания значения Европейского Союза «Скальные отмели в море». В этом году на этой отмели несколько раз проводились видеонаблюдения и водолазные работы для сбора образцов живых организмов. Работы выполнял партнер проекта и оценщик подводной среды Латвийский институт водной экологии.