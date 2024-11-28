На любой вкус: полиция обнаружила у наркодилера 15 килограммов различных веществ

В конце октября сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту незаконного оборота наркотических средств. 25 октября сотрудники правоохранительных органов задержали наркоторговца, жителя Пардаугавы, 1993 года рождения. Задержанный ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

В ходе следственных действий на улице Дзелзавас в Риге полицейские изъяли 4,8 килограмма наркотических веществ. Во время обыска по месту жительства мужчины в Риге, на Виенибас гатве, а также в двух других местах, связанных с задержанным, было найдено еще 10,2 килограмма наркотических веществ. Был изъят широкий спектр наркотиков, в том числе амфетамин, кетамин, кокаин и различные виды таблеток с наркотическим и психотропным действием.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что задержанный торговал наркотиками на обширной территории Латвии. К подозреваемому в качестве меры пресечения применен арест.