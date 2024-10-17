На Лиепайском шоссе перевернулась фура: движение перекрыто, есть погибшие

1 октября компания Microsoft выпустила Office 2024 для потребителей и малого бизнеса. Office 2024 доступен в двух редакциях. Office Home 2024 включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote для PC или Mac. Office Home & Business 2024 включает все, что есть в Office Home 2024, плюс Outlook и право на использование программ в коммерческих целях. Keysoff уже несколько десятилетий является продавцом ключей к программному обеспечению и предлагает скидки на ключи Microsoft. После скидки Office Home 2024 стоит всего €100,79, а Office Home & Business 2024 - €170,99! Прямо сейчас вы можете сэкономить треть от первоначальной цены при покупке Office 2024. Однако люди с ограниченным бюджетом будут колебаться из-за высокой стоимости. Для сравнения, возможности Office 2021 Pro Plus могут полностью удовлетворить потребности, поскольку приложения практически одинаковы. Независимо от того, нужен ли вам Office 2024 или Office 2021, это отличная возможность значительно сэкономить на новом офисном пакете! Эта скидка также распространяется на ключи Windows 10, Windows 11 и Microsoft Office 2019, а на комбинации этих продуктов цены еще ниже. Приходите первыми!
1 октября компания Microsoft выпустила Office 2024 для потребителей и малого бизнеса. Office 2024 доступен в двух редакциях. Office Home 2024 включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote для PC или Mac. Office Home & Business 2024 включает все, что есть в Office Home 2024, плюс Outlook и право на использование программ в коммерческих целях. Keysoff уже несколько десятилетий является продавцом ключей к программному обеспечению и предлагает скидки на ключи Microsoft. После скидки Office Home 2024 стоит всего €100,79, а Office Home & Business 2024 - €170,99! Прямо сейчас вы можете сэкономить треть от первоначальной цены при покупке Office 2024. Однако люди с ограниченным бюджетом будут колебаться из-за высокой стоимости. Для сравнения, возможности Office 2021 Pro Plus могут полностью удовлетворить потребности, поскольку приложения практически одинаковы. Независимо от того, нужен ли вам Office 2024 или Office 2021, это отличная возможность значительно сэкономить на новом офисном пакете! Эта скидка также распространяется на ключи Windows 10, Windows 11 и Microsoft Office 2019, а на комбинации этих продуктов цены еще ниже. Приходите первыми!