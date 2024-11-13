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На Латвию идёт потепление: прогноз на праздничные выходные

© LETA 13 ноября, 2024 17:03

Новости Латвии 0 комментариев

В конце этой недели под влиянием циклона в Латвию с порывистым юго-западным ветром придет теплый воздух и временами будут идти дожди, в том числе в государственный праздник 18 ноября, прогнозируют синоптики.

В четверг, 14 ноября, по всей Латвии ожидаются осадки. В восточных краях местами образуется снежный покров, автодороги станут скользкими, в ночь на пятницу гололед возможен и в других местах Латвии. Максимальная температура воздуха составит от 0...+2 градуса в Латгале и до +9 на Курземском побережье; в ночь на пятницу в Латгале воздух может остыть до -3 градусов.

В пятницу не ожидается значительных осадков. В субботу пройдут небольшие дожди, а западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 10-16 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +7...+11 градусов, местами возможны новые рекорды тепла для 16 ноября.

Ожидается, что в воскресенье выпадет больше осадков и продолжит дуть порывистый юго-западный ветер, температура воздуха ночью и днем составит +5...+10 градусов.

18 ноября погоду также будет определять действие циклонов, а прогнозы по осадкам и ветру пока переменчивы.

После праздников ожидается более прохладная погода, дождь может перейти в снег.

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Водителям хорошо известно: в будние дни в центр Риги на автомобиле лучше не приезжать — место для парковки, даже платное, найти невозможно. Но если на муниципальных платных стоянках хотя бы в ночное время и в воскресенье можно парковаться бесплатно, то в случае с частными владельцами машиномест ситуация иная: они берут деньги в круглосуточном режиме. И в обозримом будущем ситуация будет лишь ухудшаться. Планы по строительству перехватывающих парковок на въезде в город так и остались на бумаге.

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