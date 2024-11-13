На Латвию идёт потепление: прогноз на праздничные выходные

В четверг, 14 ноября, по всей Латвии ожидаются осадки. В восточных краях местами образуется снежный покров, автодороги станут скользкими, в ночь на пятницу гололед возможен и в других местах Латвии. Максимальная температура воздуха составит от 0...+2 градуса в Латгале и до +9 на Курземском побережье; в ночь на пятницу в Латгале воздух может остыть до -3 градусов.

В пятницу не ожидается значительных осадков. В субботу пройдут небольшие дожди, а западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 10-16 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +7...+11 градусов, местами возможны новые рекорды тепла для 16 ноября.

Ожидается, что в воскресенье выпадет больше осадков и продолжит дуть порывистый юго-западный ветер, температура воздуха ночью и днем составит +5...+10 градусов.

18 ноября погоду также будет определять действие циклонов, а прогнозы по осадкам и ветру пока переменчивы.

После праздников ожидается более прохладная погода, дождь может перейти в снег.