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На латвийские дороги запустят 1379 новых автобусов

Редакция PRESS 22 октября, 2024 11:48

Новости Латвии 0 комментариев

На поездах и автобусах Латвии «уехали» субсидии в размере 117 миллионов евро, сообщает Госконтроль.

Эти деньги в 2023 году были выделены из государственного бюджета в виде дотаций на организацию регионального общественного транспорта (102,3 млн евро) плюс транспорта городского (14,6 млн).

На эти деньги по 55 тысячам км дорожной сети республики в прошлом году трудились 1060 междугородных автобусов. Впрочем, точное количество и протяженность маршрутов Госконтроль установить так и не смог — в определении сети были выявлены непрозрачность и отсутствие достоверных данных.

Так или иначе по ряду признаков выяснили, что в основном за 2023 год автобусы стали ходить чаще, чем в 2020 году (пандемия ковида, слава богу, миновала).

Однако все же общественный автотранспорт "не способствует полаганию жителей на возможное предложение". "На многих маршрутах (рейсах) в силу различных обстоятельств не удалось заместить оплаченные государством перевозки коммерческими перевозками, в результате чего за 2–летнее время не удалось сэкономить 5,5 млн евро".

В прошлом году в Латвии констатировали 286 нарушений качества перевозок в автобусах, что сразу на 183 случая, или на 178%, больше, чем годом ранее.

Инциденты варьируются от автокатастроф с человеческими жертвами до водительского хамства. Но отчего такой валообразный рост, тоже сказать непросто.

Цели, которые государство ставит перед автобусниками страны, весьма амбициозны не только по километражу и пассажиропотоку, но и по самому парку.

Так, за 10 лет предполагается почти полностью (на 87%) обновить транспортные средства, закупив 1379 новых автобусов.

Тем самым средний возраст оных в Латвии решительно упадет ниже пяти лет, тогда как в ЕС в среднем он превышает 12 лет.

От автобусного сообщения ожидают также:

согласованности с прочими видами транспорта;
тщательного осознания нужд населения;
своевременного заключения договоров (на этом планируется сэкономить 5 млн евро);
роста качества контроля и последовательного применения договорных санкций к нарушителям.

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