«На эти деньги я тоже буду есть». А ты докажи! В соцсетях размышляют, как объяснить СГД семейные расходы

Эдгарс опубликовал в Facebook скриншот произведенного им самим платежа, в котором указал следующее: «Деньги для моей девушки. Она еще не моя жена, но она мать моего сына. Мы живем вместе в одной квартире, и на эти деньги я тоже буду питаться».

В комментариях люди веселились как могли: "Докажи, что ел. А если не ел, тогда с будущей жены 50% налог".

"Забавно. Но сейчас СГД рассылает такие письма людям, если общая сумма таких переводов значительно превышает задекларированный доход. Остальным не о чем беспокоиться и разводить панику».

«Для СГД все в порядке. Но теперь вопросы будут от Инспекции госязыка, потому что не хватает знака долготы и запятой».

Отметим, что цель платежа на самом деле не играет особой роли в истории с СГД. Руководитель службы Байба Шмите-Роке уже ни раз заявляла, что цель платежа видят только банки. А к ним приходит лишь информация о доходах.