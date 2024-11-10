«На другое дерьмо деньги находятся»: народ взбесило урезание бюджета неотложной медицинской помощи

В связи с сокращением планируется, что во многих местах в бригадах будет два, а не три человека, изменятся графики работы, а значит, и доступность "скорой помощи".

Пользователи соцсети "Х" не скрывают своего возмущения:

"Как такое может быть, что в бюджете, у которого приоритет "безопасность", нашлось 5 миллионов на субсидии для электромобилей, а 1,6 миллиона для "неотложки" не нашлось?" - восклицает Юргис.

Ему вторят:

- Насчет этого в самом деле не хватает слов. Как можно отнять у такой важной отрасли. И так уже работников не хватает. На другое дерьмо деньги находятся.

- Таких слуг народа мы избрали. В лучшем случае некоторые тут поноют в "Твиттере", и все на этом.

- Потому что ЕС выдвинуло для себя амбицию - остановить изменения климата. Как видим, лучшим способом, по крайней мере, в Латвии, избрана самоликвидация.

- Деньги на CO2 разрешено пустить только на сокращение CO2.

- Вопрос века.

- Приоритеты. И в этой стране это точно не люди.

- Потому что правительство врет и не краснеет.

- Ну, в бюджете на многое находятся деньги. Только не на нужды людей.

- Потому что мы должны спасать мир от утопления в дерьме и удушья из-за кишечных газов, а те, кто у нас умирает, - это ничего, пусть потерпят во имя спасения всего мира.