«На другое дерьмо деньги находятся»: народ взбесило урезание бюджета неотложной медицинской помощи

В связи с сокращением планируется, что во многих местах в бригадах будет два, а не три человека, изменятся графики работы, а значит, и доступность "скорой помощи".
Пользователи соцсети "Х" не скрывают своего возмущения:
"Как такое может быть, что в бюджете, у которого приоритет "безопасность", нашлось 5 миллионов на субсидии для электромобилей, а 1,6 миллиона для "неотложки" не нашлось?" - восклицает Юргис.
Ему вторят:
- Насчет этого в самом деле не хватает слов. Как можно отнять у такой важной отрасли. И так уже работников не хватает. На другое дерьмо деньги находятся.
- Таких слуг народа мы избрали. В лучшем случае некоторые тут поноют в "Твиттере", и все на этом.
- Потому что ЕС выдвинуло для себя амбицию - остановить изменения климата. Как видим, лучшим способом, по крайней мере, в Латвии, избрана самоликвидация.
- Деньги на CO2 разрешено пустить только на сокращение CO2.
- Вопрос века.
- Приоритеты. И в этой стране это точно не люди.
- Потому что правительство врет и не краснеет.
- Ну, в бюджете на многое находятся деньги. Только не на нужды людей.
- Потому что мы должны спасать мир от утопления в дерьме и удушья из-за кишечных газов, а те, кто у нас умирает, - это ничего, пусть потерпят во имя спасения всего мира.