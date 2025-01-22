Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

На Домской площади состоится пикет против русского языка в общественных СМИ (1)

© LETA 22 января, 2025 07:30

Важно 1 комментариев

Фото: press.lv

Организация "Austošā saule" проведет сегодня в 18 часов на Домской площади, напротив здания Латвийского радио, пикет против русского языка в общественных СМИ и трудоустройства в них граждан России, сообщил агентству ЛЕТА руководитель организации Райвис Зелтитс.

Зелтитс - бывший генеральный секретарь Национального объединения, который в прошлом году заявил о своем намерении создать новую политическую партию. Он был также руководителем молодежной организации Нацобъединения.

Цель пикета - привлечь внимание к тому, что, согласно Конституции, только латышский язык является государственным языком и языком взаимного общения для всех жителей Латвии.

Организация считает, что коммуникация на русском языке в латвийских общественных СМИ неоправданна, вносит раскол и должна быть немедленно прекращена. Участники пикета также потребуют прекратить работу в общественных СМИ граждан России.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 33 реакций
Комментарии (1) 33 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Корень проблемы лежит в прошлом: еще один эксперт объяснил высокие цены на продукты (1)

Выбор редакции 09:49

Выбор редакции 1 комментариев

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

Читать
Загрузка

Синоптики не обрадовали прогнозом на выходные и сказали, когда придет весна (1)

Важно 09:45

Важно 1 комментариев

В конце этой недели в Латвии временами ожидаются более обильные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

В конце этой недели в Латвии временами ожидаются более обильные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

Читать

Украинское правительство предлагает стипендии латвийским студентам. VIAA рекомендует оценить риски (1)

Новости Латвии 09:30

Новости Латвии 1 комментариев

Правительство Украины предлагает стипендии латвийским студентам для обучения в украинских вузах, однако Государственное агентство развития образования (VIAA) рекомендует внимательно отнестись к вопросам безопасности.

Правительство Украины предлагает стипендии латвийским студентам для обучения в украинских вузах, однако Государственное агентство развития образования (VIAA) рекомендует внимательно отнестись к вопросам безопасности.

Читать

Францию наводнил «опасный» эректильный мед (1)

Для настроения 09:15

Для настроения 1 комментариев

В прошлом году французские таможенники изъяли рекордные объемы меда с подмешанным в него лекарством от эректильной дисфункции типа Виагры. Он пользуется все большей популярностью в стране

В прошлом году французские таможенники изъяли рекордные объемы меда с подмешанным в него лекарством от эректильной дисфункции типа Виагры. Он пользуется все большей популярностью в стране

Читать

Трамп: В развитие ИИ в США инвестируют до 500 млрд долларов (1)

Наука и технологии 09:00

Наука и технологии 1 комментариев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 21 января, анонсировал запуск проекта Stargate, направленного на инвестирование до 500 млрд долларов (479,6 млрд евро) в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в США. Реализацией проекта займутся крупный разработчик ИИ OpenAI, японский концерн SoftBank и американская компания Oracle, специализирующейся на производстве программного и аппаратного обеспечения. Среди партнеров также значатся Microsoft, MGX, Arm и NVIDIA.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 21 января, анонсировал запуск проекта Stargate, направленного на инвестирование до 500 млрд долларов (479,6 млрд евро) в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в США. Реализацией проекта займутся крупный разработчик ИИ OpenAI, японский концерн SoftBank и американская компания Oracle, специализирующейся на производстве программного и аппаратного обеспечения. Среди партнеров также значатся Microsoft, MGX, Arm и NVIDIA.

Читать

Синоптики предупредили о погоде в среду и плохом воздухе (1)

Новости Латвии 08:45

Новости Латвии 1 комментариев

В среду в Латвии сохранится пасмурная погода, местами выпадут небольшие осадки - преимущественно в виде дождя, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии сохранится пасмурная погода, местами выпадут небольшие осадки - преимущественно в виде дождя, прогнозируют синоптики.

Читать

Хозяйка в ванной, а муж спит: дерзкие ограбления квартир в Юрмале (1)

Важно 08:35

Важно 1 комментариев

15 января мужчина проник в две незапертые квартиры в Юрмале. Украденное он потратил на покупку наркотиков, сообщает Государственная полиция.

15 января мужчина проник в две незапертые квартиры в Юрмале. Украденное он потратил на покупку наркотиков, сообщает Государственная полиция.

Читать