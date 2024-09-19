На Дом Москвы покупателя не нашлось: цену решено снизить

Вторые торги состоятся 1 октября, решение же о стартовой цене будет известно не ранее 24 сентября, пояснил член правления VNĪ Андрис Варна.

Несмотря на большую предварительную работу, проделанную VNĪ с потенциальными инвесторами и специалистами по сделкам с недвижимостью, предложенная цена оказалась недостаточно привлекательна. Функции Дома Москвы (проведения культурных и других мероприятий), не отвечают рыночному спросу. Поэтому потенциальный будущий владелец должен, совершая инвестиции, лучше адаптировать здание под функцию, которая более соответствует требованиям как местного, так и международного рынка, сказал Варна.

Дом Москвы был построен в 1976 году в качестве Дворца культуры железнодорожников. Он был продан предприятием Latvijas dzelzceļš Правительству Москвы в 2000-м и реконструирован в 2002 году (открылся для публики в 2004-м). Пятиэтажное здание с одним подземным этажом общей площадью 4482,4 кв. м известно своей уникальной архитектурой. Оно расположено в самом центре Риги, с удобным доступом как для пешеходов, так и для транспорта.



Средства от продажи Дома Москвы, отчужденного латвийским государством у владельцев, будут направлены на поддержку украинского общества. Согласно закону, принятому Сеймом Латвии, средства будут направлены на помощь гражданам Украины, подтверждая солидарность и поддержку латвийского государства в это трудное время.

Более подробно об условиях аукциона и характеристиках недвижимости можно узнать на официальном сайте izsoles.ta.gov.lv