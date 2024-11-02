На депутата Даугавпилской думы снова завели дело; возможно, он выразил поддержку российской агрессии

Тогда должностные лица Южнолатгальского участка получили информацию о том, что он использовал советские символы в своем аккаунте в "Фейсбуке". В связи с этим был начат процесс об использовании символов тоталитарных режимов в публичном месте, а также было принято решение о наложении штрафа в размере 300 евро. Эти сведения агентству LETA предоставило Латгальское региональное управление Госполиции.

Сейчас против депутата начат еще один процесс об административном нарушении. В данном случае поступила информация о том, что он в комментариях в "Фейсбуке" выразил поддержку российской военной агрессии.

В настоящее время ведутся следственные действия, по окончании которых будет принято решение.

Программа TV3 "Без табу", сославшись на Службу госбезопасности, сообщила, что публичная деятельность Лавренова неоднократно оказывалась в поле зрения СГБ. Было зафиксировано, что Лавренов часто распространял в соцсетях высказывания, соответствующие интересам России как страны-агрессора.

По оценке СГБ, такие высказывания не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как способствуют межэтнической напряженности в латвийском обществе и попаданию части населения под информационное влияние России. Сотрудники СГБ дважды проводили с Лавреновым в этой связи профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения преступных деяний. Последняя такая беседа состоялась в феврале нынешнего года в связи с его постом о 23 февраля. При этом СГБ до сих пор не выявила признаков преступных деяний в контенте, который опубликовал депутат.