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На 8 работников портового управления приходится 10 членов правления: СМИ о Салацгривском порте

© LETA 25 ноября, 2024 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

Два года назад Государственный контроль обнародовал заключение по итогам ревизии в малых портах. Нарушения были обнаружены практически во всех сферах деятельности портов. Критике подверглось и непропорционально большое количество членов правлений, управляющих малыми портами.

Прошло уже почти два с половиной года, но раздутые правления в малых портах по-прежнему существуют, сообщает передача "Ничего личного" на телеканале TV3. Небольшие порты существуют в Салацгриве и еще в нескольких приморских самоуправлениях.

Согласно закону о портах, правление малого порта формирует местное самоуправление, и оно не должно состоять более чем из 10 членов.

Председатель правления должен назначаться из числа представителей самоуправления, а в его состав должны входить по одному представителю Министерства умного управления и регионального развития, Минэкономики, Минземледелия и Минсообщения, а также в равных пропорциях депутаты самоуправления и представители портовых предприятий.

Только в Рое правление порта состоит из шести человек, а в остальных малых портах - из восьми, девяти и максимально допустимых 10 членов.

В администрации порта Скулте работает всего несколько человек, а следят за их работой девять членов правления, в том числе четыре человека, назначенные министерствами.

Мэр Саулкрасты Нормунд Лицис рассказывает, что обычно представители министерств участвуют в заседаниях дистанционно. Иногда они приезжают и в порт. Каждый член правления за участие в заседании получает минимальную зарплату. Это означает, что сотрудники министерств получают около 700 евро за одно двухчасовое совещание в "Zoom".

В год работа правления обходится в 100 000 евро. Согласно закону, заседания должны созываться не реже одного раза в три месяца.

В порту Скулте они проводятся практически каждый месяц.

Точно такая же ситуация в Салацгриве, где портом управляет правление из 10 членов. Управляющий портом и председатель правления порта уже в течение многих лет указывали разным министрам сообщения на нерациональное расходование средств на содержание таких правлений, но политики в Риге не хотят ничего менять.

Это усложняет работу порта, поскольку каждое заседание правления обходится в довольно большую сумму, поэтому вопросы часто приходится откладывать, чтобы рассмотреть их за одно заседание, а не проводить несколько.

По словам управляющего портом Салацгривы Иво Истенайса, для того чтобы решить вопрос, который принесет порту несколько сотен евро, необходимо потратить 7000 евро на оплату работы правления.

(TV3.lv)
 

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