Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

На 62 млрд. долларов: Пентагон раскрыл данные о поставках вооружения Украине — чего и сколько

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 16:34

Мир 0 комментариев

Польские ЗРК "Пэтриот" развернутые на учениях в варшавском аэропорту.

62 миллиарда долларов – таков объем военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает украинское издание New Voice со ссылкой на пресс-службу Пентагона, опубликовавшую полный список.

В частности, США помогли улучшить украинскую ПВО. Были переданы следующие системы:

Три батареи Patriot и боеприпасы к ним;
12 ЗРК Nasams, а также боеприпасы к ним;
ПВО Hawk, Avenger и Vampire;
Более 3 тысяч зенитных ракет Stinger;
21 радар воздушного наблюдения и другое вооружение, необходимое для усиления ПВО.

Инфографика: NV

Также США передавали Украине вооружение для нанесения ударов по российским оккупантам. В частности, речь идет о:

Более 40 ракетных систем HIMARS;
Более 200 155-мм гаубиц и более 3 000 000 155-мм артиллерийских снарядов
Более 7 тысяч высокоточных управляемых 155-мм артиллерийских снарядов;
Более 70 тысяч 155-мм снарядов систем дистанционного управления противотанковыми, более 800 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, а также другое вооружение.

Инфографика: NV

С 24 февраля 2022 года США передали Украине танки, бронетранспортеры, а также боевые машины:

31 танк Abrams;
45 танков T-72B;
Более 300 боевых машин пехоты Bradley, а также четыре машины огневой поддержки этой же модели;
Более 400 бронетранспортеров Stryker;
Более 900 бронетранспортеров M113;
Более 400 бронированных машин безопасности M1117;
Более тысячи машин MRAP;
Более 5 тысяч HMMWV.

Инфографика: NV

Американская сторона предоставляет Украине авиацию, а также БПЛА. В частности, это:

20 вертолетов Ми-17;
БЛПА Switchblade, Phoenix Ghost и другие;
Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
Более 6 тысяч авиационных ракет Zuni;
Более 20 тысяч авиационных ракет Hydra-70.

Инфографика: NV

Также США активно помогает Украине в предоставлении противотанкового и стрелкового оружия. Из главного можно отметить следующее:

Более 10 тысяч противотанковых систем Javelin;
Более 120 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов;
Более 10 тысяч ракет с оптическим слежением TOW.

Инфографика: NV

Что касается поражения целей в море, то США передали Украине уже как минимум две системы береговой обороны Harpoon и противокорабельные ракеты, а также более 100 патрульных катеров.

2 декабря США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 725 млн долларов. Он включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, беспилотные системы, противопехотные мины, противотанковые комплексы Javelin и не только.

Ранее агентство AP сообщило, что противопехотные мины от США должны помочь Украине замедлить продвижение российских и северокорейских войск в Курской области России.

8 ноября в Пентагоне заявляли, что планируют использовать все доступные средства для программ по поддержке Украины до конца президентского срока Джо Байдена. Речь идет об около 6 миллиардах долларов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 25 реакций
Комментарии (0) 25 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать