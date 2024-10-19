На 20 автобусных маршрутах Риги появились остановки по требованию; где именно и сколько?

Это означает, что водитель будет останавливаться в таком месте лишь тогда, если пассажир заблаговременно изъявил желание выйти из автобуса или сесть в него, то есть, находясь в автобусе, нажал кнопку открывания дверей, а на остановке встал рядом со знаком, обозначающим ее, так, чтобы пассажира увидел водитель.

Сначала такой порядок будет внедрен на 20 маршрутах примерно на 300 остановках, но в дальнейшем их число может увеличиться до 400 и более.

Такая система работает во многих европейских странах, благодаря ей общественный транспорт ускоряет движение и прохождение маршрута занимает меньше времени.

Остановки по требованию вводятся на автобусных маршрутах №4, 7, 10, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 43, 47, 50, 54, 55, 57 и 60. Соответственно будет скорректировано расписание автобусов на этих маршрутах.

Мониторинг пассажиропотоков, проведенный предприятием, позволил выявить остановки в отдаленных микрорайонах города и в пригороде, где поток пассажиров маленький. Там и решено внедрить такую систему.

На остановках по требованию установлен особый указатель с пиктограммой поднятой руки на зеленом фоне. Он размещен на столбе со знаком, над расписаниями автобусов. На остальных остановках ничего не меняется.

Знак руки включен в расписания движения автобусов и в информационные экраны в общественном транспорте, в графики движения на сайте предприятия и т.д. Об остановках по требованию будут предупреждать и в звуковых оповещениях в салоне транспорта.

На начальном этапе, пока водители и пассажиры приспосабливаются к новой системе, водители будут следить за потоком пассажиров и останавливаться на остановке даже тогда, если пассажир встанет около дверей, но не нажмет кнопку.

Новый порядок позволит пассажирам быстрее добираться до пункта назначения, поэтому пассажиров призывают приходить на остановки заблаговременно и подавать водителю знак, что они хотят сесть в транспорт или выйти из него.