"Разговор почти всегда и почти со всеми идет о том, как все плохо, и неизбежный вывод - этим они хотят сказать, что ни во что лучшее не верят. Мы бурчим о частных самолетных рейсах, но самолёты летали и будут летать. Может, поговорим о том, что сделать, чтобы стать лучше? Да, всех жуликов пересажать, единственное предложение.

Выбирали ведь их сами дискутирующие, и выходит, что подсознательно просто хотели найти новых таких же, которых тоже затем нужно будет посадить в тюрьму. Вдохновляюще. Большая часть просто больше не верит, что может быть лучше. Мышление рабов, будем кланяться только иностранным господам.

Я видел множество стеклянных глаз без всякой надежды в них. Их очень много. Я никого не виню, я не собираюсь здесь ничего доказывать или противоречить, вор должен сидеть в тюрьме, просто отмечу - бессмысленно оправдывать свой негатив и поддерживать его, даже если поводов для оптимизма мало. Никто от этого не почувствует себя лучше.

А дальше следует железный аргумент – голосовать не за кого! Шах и мат. Ну, тогда возьми хотя бы самую красивую девушку в деревне и выбери ее королевой бала. Она тебе нравится, не так ли? Выберите своего делового партнера, с которым вы вместе получили горшок с мёдом!

А еще значительная часть людей думает, что менять ничего не надо, потому что от этого станет еще хуже, этого обязательно надо ожидать с полотенцем на голове, ну тогда, ну тогда давайте надуем щеки и поедем в лес на санках. Также вдохновляет то, что нет никаких контраргументов.

Почему-то эта роль жертвы слишком близка нашему сердцу. Возможно, мы неправильно поняли «В тени смерти» Блауманиса, ведь на тающей в море льдине у надежды действительно утопические перспективы. Но, может быть, роман и не виноват, он просто описывает, как мы хотим мыслить и видеть мир. И вообще – демократия действительно предоставляет вполне законное право отправится в лес. С полотенцем на голове".