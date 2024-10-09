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Мясо, персики, сметана: чего ждать от цен в ближайшем будущем

Еженедельник «Вести» 9 октября, 2024 15:17

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Такие разные латвийцы: одни покупают продукты только по скидкам, другие не замечают роста цен. Статистика отмечает снижение потребительских цен в августе, а также падение цен на топливо. Неужели тиски цен ослабнут? - думают жители. Хорошо бы, ведь скоро отопительный сезон... Мы узнавали, чего ждать от цен в ближайшем будущем.

Латвийцы в течение лета продолжали удивляться высоким ценам на сезонные дары природы. Хватка ослабла только в августе, когда помидоры и сладкие перцы стали продавать со скидками – 1,50-2,20 евро за кг. Мы теперь считаем, что это дешево.

Любители домашнего консервирования обходились небольшими закупками, тогда как владельцы садово-огородных участков оказались в выигрыше. Хотя трудов затрачено много: сажать, полоть, поливать, да и рассада недешевая, и удобрения санкционные. Но урожай оправдывает все затраченные усилия: витамины – натуральные, а также непередаваемый вкус напитанного солнцем плода, да и по деньгам все-таки выгоднее.

А что вы хотите? В этом году налог на характерные для Латвии овощи и фрукты поднялся до 12%, тогда как в прошлом году был льготный – 5%. И это еще народу преподнесли как шаг навстречу. А на импортные овощи-фрукты налог на добавленную стоимость (НДС - PVN) полный - 21%.

Поэтому испанские нектарины и персики стоили в лучшем случае - по скидкам - 2,50 евро за килограмм, а греческой и испанской клубники и черешни мы почти не видели в этом году. Не многие покупают ягоды по 5-6 евро за килограмм. Ну а наша, местная, прославленная клубника ниже 7 евро и не опускалась...

Тихо, но вверх

В магазинах за лето тихонько поднялись цены. Где-то на упаковку творога - на 5 центов, на упаковку полкило куриного филе – на 10, а на востребованную выпечку, например, с 60 до 85 центов. И так на многие привычные товары.

И цены на одежду-обувь тихо ползут вверх. Для любителей экономпокупок, нашедших свои заветные места по кошельку, стало неприятным сюрпризом, что 7-9-11-евровые маки поднялись в цене на 1-2 евро, да и другая одежда в любимых магазинах стала дороже в лучшем случае на 10%.

Как объясняют экономисты, торговцам тоже надо платить за электроэнергию (летом – кондиционеры), выплачивать зарплаты работникам (минимальная зарплата поднимается за счет работодателей), платить аренду за помещение, которая тоже растет.

В общем, дурная бесконечность. Растут зарплаты и пенсии - и тут же бегом поднимаются цены. Улучшением благосостояния народа тут и не пахнет...

Вместе с тем в супермаркетах можно наглядно наблюдать, что не все, покупая буханку хлеба, смотрят, сколько она стоит, и сравнивают, сколько этот же хлеб стоил в прошлом месяце.

- Стою со своей сметаной, двумя пачками творога со скидкой и булкой хлеба, а сзади – тык, тележка в спину толкнулась, - поделилась читательница наблюдениями. – А это хозяева жизни вышли за покупками. Мамочка с сыном лет пяти, которого, видно, не учили, как себя вести за стенами дома. Вот у них тележка верхом забита. Там столько всего, чего я в жизни не покупала, даже когда работала. Специально задержалась, пока укладывала свой творог, чтобы посмотреть, сколько ей надо будет заплатить за этот воз ненужных деликатесов. И еще машинку за 10 евро сынок притащил...

Касса насчитала 117 евро с центами. Пикнула карта - и мамочка шумно покатила тележку к машине, а сын при этом всячески мешал входящим в магазин покупателям, прыгая и хватаясь за все, что попадалось на пути.

Потом читательница укоряла себя за минутное чувство зависти и раздражения к покупательнице. Может, она на неделю на большую семью набрала. Может, у нее муж хорошо зарабатывает. Наверное, в госсекторе работает.

Действительно, стремительный рост зарплат в госсекторе и у высшего звена крупных компаний высветил разницу между богатыми и бедными. Теми, кому все равно, сколько стоит салями, авокадо или виски, к которому он привык, и теми, кто расстраивается, видя, что пачка сливочного масла сегодня стоит не 2,75 евро, а 3,03, или масло вообще себе не позволяет, разве что подсолнечное по скидке...

Статистика говорит...

В августе 2024 года по сравнению с июлем уровень потребительских цен снизился на 0,5%, - свидетельствуют данные Главного статистического управления.

Самым большим понижающим эффектом в августе стало падение цен на топливо на 3,9%, что снизило общий уровень потребительских цен на 0,25 процентных пункта. Цены упали одинаково как на дизельное топливо, так и на бензин, однако падение цен на дизельное топливо оказало большее влияние.

Традиционно август характеризуется снижением цен на продукты питания, что наблюдалось и в этом году: цены на продукты питания снизились на 0,8%, что снизило общий уровень цен на 0,2 процентных пункта. И это в основном за счет снижения цен на свежие овощи и картофель. Также, по данным статистики, значительно снизились цены на сахар, сыр и творог, свежие фрукты и яйца, тогда как значительно выросли цены на хлеб и крупы, другие молочные продукты, а также сушеное, соленое или копченое мясо...

Всё в мире связано

Легкое снижение наблюдается и в мире, - сообщили в Минэкономики ЛР. После небольшого повышения в марте-июне цены на продукты питания в мире незначительно снизились второй месяц подряд - на 0,3% в августе, а в течение года - по сравнению с августом 2023-го - снизились на 1,1%.

Индекс цен на сахар резко упал в августе - до самого низкого уровня с октября 2022 года, главным образом благодаря улучшению перспектив урожая в Таиланде и Индии и снижению цен на сырую нефть.

Слабый спрос привел к снижению цен на свинину и баранину, тогда как цены на говядину поднялись из-за сокращения поставок из Океании.

Цены на пшеницу упали из-за слабого спроса и сильной конкуренции среди экспортеров, особенно в связи с увеличением поставок с берегов Черного моря по конкурентоспособным ценам, в то время как цены на кукурузу выросли - главным образом из-за опасений по поводу воздействия волн тепла на урожай в ЕС и США.

Самым быстрым в августе был рост цен на молочную продукцию: он увеличился по всем ее видам.
Индекс цен на растительное масло вырос третий месяц подряд до самого высокого уровня с января 2023 года - главным образом благодаря росту цен на пальмовое масло из-за более низкого, чем ожидалось, производства в Индонезии...

Не хлебом единым

В Латвии товары личной гигиены и косметические товары также значительно подешевели - на 5,3% в целом. В августе цены продолжили снижение в группе одежды и обуви: цена на обувь снизилась на 5,4%, что вызвано летними скидками.

А вот на услуги цены выросли на 0,4% - и растут девятый месяц подряд. Это в основном услуги проживания, развлекательные и спортивные мероприятия. На это повлиял рост цен на пассажирские перевозки морским и автомобильным транспортом. А вот на пассажирские авиаперевозки цены значительно снизились.

Небольшой повышающий эффект оказал также рост цен на энергоносители, связанные с жильем. Рост цен на электроэнергию - 0,6% (повышение на бирже); на тепловую энергию - на 0,3%; на твердое топливо - на 0,5%. Цена на природный газ осталась неизменной.

(!) В августе 2024 года по сравнению с августом предыдущего года потребительские цены выросли на 0,7%. Среднегодовая инфляция составила 1,1%...

Что дальше?

В дальнейшем основное влияние на изменение цен будет по-прежнему связано с колебаниями цен на энергоносители и продукты питания в мире, а также будет определяться глобальными событиями, - сообщает Министерство экономики ЛР.

В то же время на инфляцию в Латвии влияют различные факторы, связанные с пересмотром налогов и тарифов, а также с повышением заработной платы. В целом в 2024 году среднегодовая инфляция ожидается в пределах 1-1,5%.

Будут ли заметно снижаться цены? Это вряд ли. Как говорят экономисты, такое возможно только в случае экономического кризиса, когда люди лишатся работы, а значит, и средств, - и производители и торговцы будут вынуждены снижать цены, чтобы реализовать свою продукцию...

Но в Латвии все хорошо, как говорят в высших эшелонах власти. “История успеха» продолжается!

Оксана ПЕТРЕНКО

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