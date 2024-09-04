Он отмечает, что 10 лет назад все страны Балтии находились примерно в одинаковой экономической ситуации.

Однако сегодня мы остались на том же месте - в пределах 14-15 миллиардов выданных кредитов, а Литва и Эстония почти удвоили эту сумму. Валайнис также подчеркивает, что в Латвии фактически уменьшилось количество выданных кредитов бизнесу.

"За 10 лет существенно изменилась экономика, изменились объемы депозитов - вклады жителей Латвии в банках значительно увеличились и все эти факторы в целом создают ситуацию, когда имеет место сверхприбыль, но если продолжать как мы делали до сих пор, я не вижу, что может быть какой-либо значительный прогресс", - оправдывается министр экономики