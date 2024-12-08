Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Декабря Завтра: Gunars, Gunis, Vladimirs

«Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее — и справедливо»: Зеленский о встрече с Трампом

© Meduza.io 8 декабря, 2024 12:19

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «продуктивной» встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Благодарю за это», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

На трехсторонней встрече, рассказал президент Украины, «говорили о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины».

«Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее — и справедливо», — подчеркнул Зеленский. «Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!», — добавил он.

Зеленский и Трамп приехали в Париж на торжественную церемонию открытия после реставрации собора Парижской богоматери, где пять лет назад произошел пожар. Трамп после победы на выборах президента США впервые лично встречался с Зеленским. Будут ли Зеленский и Трамп проводить двустороннюю встречу в Париже, на момент публикации новости известно не было.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Американские СМИ писали, что предложения по прекращению войны, которые готовят советники Трампа, исключают членство Украины в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге пьяный водитель оказал сопротивление полиции; к счастью, обошлось без ДТП (ВИДЕО)

Важно 17:11

Важно 0 комментариев

Сообщество в "Фейсбуке" Sadursme.lv опубликовало видео со следующим пояснительным текстом:

Сообщество в "Фейсбуке" Sadursme.lv опубликовало видео со следующим пояснительным текстом:

Читать
Загрузка

Корейцы снимут в Латвии шпионский боевик; Рига сыграет роль Владивостока

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

С декабря по март в Риге будут снимать южнокорейский шпионский боевик Humint (название фильма можно перевести как "агентурная разведка", "сбор разведданных с помощью людей" - Ред.). Об этом агентство LETA информировала представитель латвийской продюсерской компании Film Angels Катрине Зейле.

С декабря по март в Риге будут снимать южнокорейский шпионский боевик Humint (название фильма можно перевести как "агентурная разведка", "сбор разведданных с помощью людей" - Ред.). Об этом агентство LETA информировала представитель латвийской продюсерской компании Film Angels Катрине Зейле.

Читать

Знаменитая фраза Лидаки «Закрой рот» превзойдена; Силиня отреагировала на речь Смилтенса грубее (ВИДЕО)

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Внимания общественности в соцсетях не с лучшей стороны удостоилась премьер Эвика Силиня. Видеозаписью заседания Сейма поделился в соцсетях депутат от Объединенного списка Андрис Кулбергс, отметив, что "такого от нашего премьера он не ожидал", пишет LA.LV.

Внимания общественности в соцсетях не с лучшей стороны удостоилась премьер Эвика Силиня. Видеозаписью заседания Сейма поделился в соцсетях депутат от Объединенного списка Андрис Кулбергс, отметив, что "такого от нашего премьера он не ожидал", пишет LA.LV.

Читать

Скрывайте ваши денежки: со счета могут пропасть деньги даже без запроса Smart ID; как тут быть?

Важно 15:35

Важно 0 комментариев

Мошенники - такая зараза, от которой избавиться трудно. Они находят все новые и новые способы заполучить чужие деньги, предупреждает Tautaruna.nra.lv.

Мошенники - такая зараза, от которой избавиться трудно. Они находят все новые и новые способы заполучить чужие деньги, предупреждает Tautaruna.nra.lv.

Читать

Погода в понедельник: особых перемен не ожидается, временами — солнечно

Важно 15:08

Важно 0 комментариев

В понедельник в Латвии временами будет солнечно, осадки ожидаются только в юго-восточных районах страны, о чем свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в Латвии временами будет солнечно, осадки ожидаются только в юго-восточных районах страны, о чем свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Абсурд! Фотографирование на рождественском базарчике 50 евро?» Тревога оказалась ложной; в чем дело?

Латышские СМИ 14:30

Латышские СМИ 0 комментариев

Рождественский базарчик на Домской площади радует не только рижан, но и привлекает множество туристов. Но в этом году замечено, что организаторы ввели новое правило: за фотографирование на территории базарчика надо платить 50 евро, сообщает LA.LV.

Рождественский базарчик на Домской площади радует не только рижан, но и привлекает множество туристов. Но в этом году замечено, что организаторы ввели новое правило: за фотографирование на территории базарчика надо платить 50 евро, сообщает LA.LV.

Читать

Анимационный фильм латвийского режиссера получил приз Европейской киноакадемии

История и культура 13:26

История и культура 0 комментариев

Европейская киноакадемия признала анимационный фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Течение" (Straume) лучшим анимационным полнометражным фильмом. Церемония награждения состоялась в субботу в Люцерне (Швейцария).

Европейская киноакадемия признала анимационный фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Течение" (Straume) лучшим анимационным полнометражным фильмом. Церемония награждения состоялась в субботу в Люцерне (Швейцария).

Читать