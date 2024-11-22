«Нет, мы не в состоянии войны, а вот Украина и правда воюет, потому что на Украину напала Россия, и эта война продолжается уже чуть более 1000 дней», — ответил Стармер.

«Это 1000 дней агрессии России и 1000 дней жертв для Украины, и именно поэтому мы последовательно говорим, что мы поддерживаем Украину. Мы не можем позволить Путину победить в этой войне», — продолжил он.

С тех пор как западные страны начали обсуждать смягчение ограничений на удары поставленным ими оружием по признанной российской территории, Россия, стараясь повлиять на их позицию, заявляла, что это сделает их соучастниками конфликта.

В четверг, после первых таких ударов, Владимир Путин заявил, что конфликт стал глобальным, и угрожал ударами по территории стран НАТО. Незадолго до этого российский посол в Лондоне в интервью британскому телеканалу Sky News сказал, что Великобритания напрямую участвует в войне, поскольку без участия ее военных применять ракеты Storm Shadow, по его утверждению, невозможно.