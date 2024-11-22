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«Мы воюем с Россией?» — спросили радиослушатели премьера Великобритании. Он ответил, что нет

© BBC 22 ноября, 2024 17:10

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня отвечал на вопросы слушателей местной радиостанции Би-би-си в Бристоле, и один из них спросил, находится ли страна в состоянии войны с Россией.

«Нет, мы не в состоянии войны, а вот Украина и правда воюет, потому что на Украину напала Россия, и эта война продолжается уже чуть более 1000 дней», — ответил Стармер.

«Это 1000 дней агрессии России и 1000 дней жертв для Украины, и именно поэтому мы последовательно говорим, что мы поддерживаем Украину. Мы не можем позволить Путину победить в этой войне», — продолжил он.

С тех пор как западные страны начали обсуждать смягчение ограничений на удары поставленным ими оружием по признанной российской территории, Россия, стараясь повлиять на их позицию, заявляла, что это сделает их соучастниками конфликта.

В четверг, после первых таких ударов, Владимир Путин заявил, что конфликт стал глобальным, и угрожал ударами по территории стран НАТО. Незадолго до этого российский посол в Лондоне в интервью британскому телеканалу Sky News сказал, что Великобритания напрямую участвует в войне, поскольку без участия ее военных применять ракеты Storm Shadow, по его утверждению, невозможно.

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Уставной капитал в криптовалюте? Латвия торопится стать первой в Евросоюзе, кто примет инновации

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Латвийским компаниям разрешили в качестве уставного капитала использовать криптовалюту. Цель — сделать Латвию более привлекательной для инвесторов. Тем временем биткоин поставил новый рекорд, достигнув 99 000 долларов, пишет портал Grani.lv

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Ринкевич едет в Корею: президента Латвии ждет Юн Сок Ёль

Новости Латвии 18:45

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Новости Латвии 0 комментариев

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В Риге должен быть достигнут прогресс в создании специального трибунала по расследованию войны против Украины, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере на встрече с заместителем руководителя офиса президента Украины Ириной Мудрой.

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«Знали, что брать!» Молодежная банда за 20 секунд ограбила спортивный магазин в Риге

Важно 18:20

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Некоторые любители спорта, видимо, решили, что пора пополнить ассортимент самокатов и запчастей к ним для любимого хобби. Единомышленники отправились в специализированный магазин, чтобы добыть все необходимое. Правда, на этот раз молодые люди решили заполучить их незаконным путем, сообщает программа "Degpunktā".

Некоторые любители спорта, видимо, решили, что пора пополнить ассортимент самокатов и запчастей к ним для любимого хобби. Единомышленники отправились в специализированный магазин, чтобы добыть все необходимое. Правда, на этот раз молодые люди решили заполучить их незаконным путем, сообщает программа "Degpunktā".

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«Все соки выжмут и выкинут»: почему в Латвии «некому работать»?

Выбор редакции 18:12

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По официальным данным, кадровый голод в Латвии продолжает обостряться. Так, на интернет-странице Государственной службы занятости на момент написания статьи числилось 4 336 актуальных предложений о работе. А на одном из интернет-порталов частных объявлений ss.com работодатели искали 458 продавцов, 115 операторов, 90 шиномонтажников, 83 официанта и т. д. Казалось бы, теперь у предпринимателей каждый сотрудник должен быть на вес золота. Как бы не так. Кое-где к работникам по-прежнему относятся как к рабам и при каждом удобном случае их кидают.

По официальным данным, кадровый голод в Латвии продолжает обостряться. Так, на интернет-странице Государственной службы занятости на момент написания статьи числилось 4 336 актуальных предложений о работе. А на одном из интернет-порталов частных объявлений ss.com работодатели искали 458 продавцов, 115 операторов, 90 шиномонтажников, 83 официанта и т. д. Казалось бы, теперь у предпринимателей каждый сотрудник должен быть на вес золота. Как бы не так. Кое-где к работникам по-прежнему относятся как к рабам и при каждом удобном случае их кидают.

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Оскорбил даже дерусификаторов: Бректе снова шокировал публику своим «творчеством»

Важно 18:12

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Скандальный латвийский художник Кристиан Бректе взорвал соцсети своим новым роликом в Tiktok, где он готовит "сердце латыша", приговаривая, что "любимое блюдо латыша - это другой латыш". Таким особым образом художник поздравил страну с днем рождения.

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Почему Литва приняла Закон о нацменьшинствах, а Латвия — нет: Алексей Димитров

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

В начале ноября Литва приняла Закон о национальных меньшинствах, который обсуждался почти 15 лет. Приняла, в основном, благодаря настоятельным рекомендациям экспертов Совета Европы, активности польской диаспоры и заинтересованности официальной Варшавы. В чем отличие от Латвии?

В начале ноября Литва приняла Закон о национальных меньшинствах, который обсуждался почти 15 лет. Приняла, в основном, благодаря настоятельным рекомендациям экспертов Совета Европы, активности польской диаспоры и заинтересованности официальной Варшавы. В чем отличие от Латвии?

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