«Мы ведь только что открылись!» Получивший звезду Michelin шеф-повар Силис шокирован победой

"Это, мягко говоря, шок", — заявил Кристап Силис, шеф-повар John Chef's Hall, в интервью агентству LETA. Он добавил, что, открывая главный ресторан John почти четыре года назад, даже не ожидал, что звезды Michelin когда-либо придут в Латвию, и думал, что у него и его команды не будет шанса получить такое признание.

Силис подчеркнул, что его цель заключается не в получении еще одной звезды, а в постоянном стремлении к совершенству и достижению более высокого качества.

В свою очередь, Эрик Дрейбантс, владелец и шеф-повар ресторана Pavāru māja, который второй год подряд сохраняет "Зеленую звезду" Michelin, поделился с LETA своей радостью. Он отметил, что продолжает инвестировать в новое и более экологичное оборудование: были построены теплицы и проведены другие улучшения.

Как уже было объявлено, в последний гид Michelin Selected Restaurants вошли пять новых латвийских ресторанов: B7, Babo, Lowine, Seasons и Stage 22. Сохранили свои места в путеводителе рестораны Tauro, Zoltners, Mo, 3 pavāri, Whitehouse, 36.līnija, John, COD, Le Dome, Chef's Corner, Barents Coctails & Seafood, Barents, Aqua Luna, Entresol, Ferma, Neiburgs, Tails, H.E.Vanadziņš, Akustika, KEST и Riviera.