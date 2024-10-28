Мы с папой мешок денег напечатали: как рижская милиция ловила фальшивомонетчиков

Бесплатный стаканчик газировки

Помните, когда-то на рижских улицах стояли автоматы с газированной водой. 200-граммов минералки без сиропа отпускались за 1 копейку, а с сиропом - за 3 копейки. По нынешним временам это фактически даром. Но находились люди, которые и здесь умудрялись мошенничать.

Подросток, воровато оглянувшись, бросил в автомат латунную шайбу. Доверчивый автомат зашуршал газированной водой. «Потребитель» с достоинством выкушал стаканчик с сиропом и последовал дальше.

Но следовать пешком не хотелось. Дождавшись трамвая с дружелюбной надписью «Без кондуктора", он сел, с деловым видом порылся в кармане, спрятал в потных пальцах металлический кружок и сунул его в билетный автомат. (В те времена проезд в трамвае стоил 3 копейки. - А. В.)

Стоявший сзади мужчина, заметив эту процедуру, снисходительно улыбнулся: «Мошенничество, конечно, да мелочь. Не украл ведь».

«За прошлый 1964 год в рижских автоматах изъято 1 140 килограммов «фальшивых» монет. Примерный ущерб составил свыше одиннадцати тысяч рублей. Установлено, например, что значительное количество «фальшивых» монет произведено на заводе «Автоэлектроприбор». Далее в заметке говорилось о необходимости принять меры, чтобы ликвидировать возможности их «производства". Было это сделано или нет, автор заметки не указывает.

Поддельные финские марки

Вполне вероятно, что тот мальчик, который обманывал аппарат с газировкой, вырос и стал действовать куда масштабнее.

«Работниками УВД г. Риги задержан ранее судимый С. М. (1959 г. р.), работник кооператива «Лачплесис», который подозревается в мошенничестве: при покупке видеоаппаратуры на сумму 33 тысячи рублей у частного лица, он вручил потерпевшему поддельные финские марки» (из сводки МВД Латвии).

«В данном случае использован старый и довольно примитивный способ подделки денег», - прокомментировал скупую информацию оперативной сводки старший оперуполномоченный УБХСС МВД Латвийской Республики подполковник милиции Владимир Шарф. Преступник чуть-чуть подкрасил денежную купюру достоинством десять марок до нужного синего тона и дорисовал нули. Получилось хоть и не слишком аккуратная, но тысяча.

Переход фальшивомонетчиков на «производство» конвертируемой валюты стал происходить на рубеже 90-х годов прошлого века. Тогда в 1988-90 годах в Латвии появилась целая сеть фирменных валютных магазинов, где за валюту можно было купить все: от автомашин до спиртного и сигарет.

При этом покупателя никто не спрашивал о гражданстве и источниках валютных средств. И вот, устав от общего убожества витрин или желая чуть-чуть добавить валюты к тому мизеру, который вам могут поменять в банке официально, вы так или иначе попадаете к «доброму дяде», который в ближайшем подъезде берется поменять энную сумму рублей на доллары.

Ну нет, в подъезде я менять не буду, могут и «куклу» дать, и по голове... И так тоже бывает. Но, допустим, вы меняете деньги на квартире у кого-то из знакомых. Вы вообще сколько раз в жизни видели доллары?

Знаете, например, какие водяные знаки на них должны быть и должны ли быть вообще?

Незаконные валютные операции

И вот дома вы обнаруживаете, что, если поплевать перед поездкой за границу на пальцы и потереть «доллары», они красятся. Если бы речь шла о рублях (преступник попросил вас разменять сторублевую бумажку и таким образом всучил вам фальшивку), вы не задумываясь обратились бы в милицию.

Возможно, на этом бы его деятельность и закончилась. В случае же с валютой вы прекрасно понимаете, что занимались «незаконными валютными операциями» и попадаете под действие ст. 83 УК Латв. ССР (от 3 до 8 лет лишения свободы). Но хождение валюты на внутреннем рынке - свершившийся факт.

Достаточно пролистать любое рекламное приложение: «Продаю дом (квартиру, машину, дачу и т. д.) за валюту». Людей можно понять: нестабильность, инфляция... Но в большинстве подобных случаев нарушается существующее законодательство. Следовательно, нужно либо отменять статью, которая уже фактически бездействует, либо как положено - «от 3 до 8».

Нетрудно спрогнозировать, что отмена этой статьи неизбежно усилит «валютную лихорадку». На июньском аукционе 1990 года в Москве был зарегистрирован рекордно низкий курс безналичного рубля к безналичному доллару - 21:1. На черном рынке доллары котируются примерно по той же цене. Но если сохранится нынешний уровень инфляции, то уже к концу года можно ожидать 310-350 рублей за доллар.

Учтем, пока риск уголовной ответственности продолжает отпугивать часть возможных покупателей. Но, по оценкам экспертов, неудовлетворенный товарный спрос населения в этом году составит 30-35 млрд. рублей. Ну а спрос, как известно, рождает предложение. В конце концов, деньги не такой уж сложный в изготовлении товар.

Напечатали мешок денег на компьютере

«...Мы с папой на компьютере таких денег напечатали уже целый мешок. Осталось только раскрасить, и можно видик покупать...» Такое заявление в классе одного из учеников, подкрепленное к тому же демонстрацией 1-, 10- и 25-рублевых купюр, вызвало интерес не только в 12-й рижской средней школе, но и в ОБХСС.

Проверка показала, что денежные копии гражданин К. с сыном приобрели в Доме техники, где в апреле 1989 года польской фирмой «Инвекс» совместно с Фондом молодежной инициативы Рижского политехнического института проводилась выставка множительной и вычислительной техники. При демонстрации возможностей копировальных устройств типа «РЕНКЕР 330» и др. посетителям было разрешено снимать копии денежных купюр рублей, злотых и т. д. Контроля со стороны обслуживающего персонала практически не было. Сколько всего «денег» было отпечатано, куда они разошлись - так и неясно.

Множительной техники становилось все больше, доступ к ней повсеместно был почти свободный. Да и нарисовать водные знаки было тоже не проблемой. Так, в те времена в журнале «Юный химик» была опубликована довольно толковая статья о технологии нанесения водяных знаков. А если как следует поработать с тематическим каталогом республиканской технической библиотеки (как показывает практика, фальшивомонетчики этим не гнушаются), можно получить отличную «неформальную» информацию.

Как заключает автор статьи, будем оптимистично надеяться, что настанут времена, когда фальшивомонетчикам будет выгоднее подделывать не доллары и талоны на бензин, а республиканскую валюту, как бы она ни называлась. Именно так и произошло уже через пару лет, когда стали активно подделывать «репшики", а затем и латы. Помните, сколько было фальшивых 2-латовых монет, которые оставляли на бумаге жирный след?

Александр ВАЛЬТЕР