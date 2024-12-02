«Мы не знали, за что проголосовали»: закон о страховках OCTA будут исправлять

Поправки подготовили депутаты Эдмунд Зивтиньш, Рамона Петравича, Кристапс Криштопанс, Линда Лиепиня, Виктория Плешкане и Илзе Стобова ("Латвия на первом месте"), Эдгар Таварс и Дидзис Шмитс ("Объединенный список"), Янис Витенбергс (Нацобъединение).

Аналогичные поправки были подготовлены и депутатами от партии "Стабильности!", но входящий в коалицию СЗК признал, что ошибка допущена и должна быть исправлена.

В четверг на заседании Сейма необходимые изменения поддержали депутаты как из коалиции, так и из оппозиции.

Несколько оппозиционных депутатов в среду в соцсетях, реагируя на критику, признали, что как следует не поняли или не знали, за что проголосовали. В частности, депутат "Объединенного списка" Андрис Кулбергс принес соцсети "Х" извинения водителям за то, что "упустил это", свалив вину на бюджетную комиссию Сейма, в которой он не работает. Однако предложения по поправкам к закону об OCTA свидетельствуют о том, что он предлагал свои исправления в нем. "Если бы я этого не знал, никогда бы не допустил, чтобы это так продвинулось вперед", - утверждал Кулбергс. Депутат Дидзис Шмитс тоже извинился за то, что проголосовал, не понимая, за что голосует.

В коалиции агентству LETA ранее заявляли, что вопрос о норме закона об OCTA, согласно которой полис OCTA впредь нужно будет приобретать для всех транспортных средств, если только их регистрация временно не прервана, следует оценить и при необходимости найти его решение.

Эта норма была принята Сеймом 14 ноября и вступит в силу 10 декабря.

До этого приобретение страхового полиса не было обязательным, если транспортное средство не эксплуатировалось. Снимать автомобиль с учета не было нужно.