«Мы не можем оставаться равнодушными»: Civinity передала автомобили в поддержку Украины

Пока война в Украине продолжается уже более четырёх лет, практическая помощь остаётся крайне важной. Автомобили сегодня являются одним из наиболее востребованных ресурсов — они используются для доставки гуманитарной помощи, эвакуации людей и выполнения других жизненно необходимых задач.

В передаче автомобилей также участвовал председатель совета Латвийская коллегия присяжных адвокатов Саулведис Варпиньш, который помогал координировать поддержку и обеспечит доставку транспортных средств в Украину.

«Такие инициативы напоминают, что помощь Украине — это не только слова или добрая воля, а конкретные действия, способные оказать столь необходимую поддержку в повседневных ситуациях. Мы видим, насколько важно сегодня быть рядом и помогать реальными делами», — отметил Саулведис Варпиньш.

Председатель правления Civinity Group Дейвидас Яцка подчеркнул, что поддержка Украины является общей позицией группы:

«Мы не можем оставаться равнодушными к тому, через что ежедневно проходят жители Украины. Солидарность сегодня означает не только слова, но и практические действия. Эта инициатива ещё раз подтверждает, что компании группы Civinity в странах Балтии объединяют не только бизнес-цели, но и человеческие ценности, а также социальная ответственность.

В последние недели мы также столкнулись с инцидентами с беспилотниками в Литве и Латвии. Цель противника — посеять страх и хаос, ослабить поддержку Украины. Продолжая помогать, мы демонстрируем нашу стойкость, единство и твёрдую волю».

Операционный директор Civinity Mājas Эдгарс Елагинс отметил, что подобные инициативы важны не только как символический жест, но и как реальная помощь людям, живущим в условиях войны:

«Мы видим, что Украина по-прежнему нуждается в постоянной поддержке. Передача автомобилей стала результатом тесного сотрудничества с нашими коллегами в Литве, и мы рады, что смогли оперативно организовать помощь. В такие моменты важно не оставаться в стороне и помогать там, где это нужнее всего».

В передаче автомобилей также участвовал литовский предприниматель Каролис Санкаускас, который регулярно ездит с гуманитарными миссиями в районы, расположенные вблизи линии фронта, чтобы лично доставлять помощь людям, живущим в наиболее опасных зонах. Один из автомобилей был передан для нужд его благотворительных миссий.

В Civinity Mājas и Civinity Group сообщили, что и в дальнейшем намерены участвовать в общественно значимых инициативах и искать возможности для оказания практической помощи Украине.