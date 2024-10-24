«Мы можем гордиться нашей богатой и красивой историей»: Ринкевич об уникальности Рижского замка

По словам президента, Рижский замок уникален, он отличается от других средневековых замков во всех странах Балтии тем, что на протяжении всего своего существования был обитаем. Президент отметил, что Рижский замок неоднократно строился, разрушался и восстанавливался. Он также пережил разных правителей и войны.

"Он пережил Бермонтиаду, представителей иностранных держав, но для многих, кто находится в этом зале, а также для тех, кто, возможно, еще не родился в то время, самым ярким моментом нашего времени стало 11 ноября 1988 года, когда на башне Святого Духа вновь взвился красно-белый флаг нашего государства - Латвийской Республики", - сказал Ринкевич.

Он выразил радость по поводу того, что еще одна историческая часть Рижского замка восстановлена, и в ней вновь разместится Латвийский национальный исторический музей. Президент Латвии поблагодарил всех специалистов, участвовавших в реставрации и обустройстве Рижского замка.

Ворота отреставрированного замка откроются для посетителей 26 и 27 октября. В первый день Рижский замок будет открыт с 10 утра до 6 вечера.