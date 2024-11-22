«Мы можем быть сильнее»: страны Балтии призывают ответить на инциденты в Балтийском море

"Мы договорились с премьер-министрами стран Балтии, что в условиях усиления гибридной агрессии и кибератак со стороны недружественных государств в нашем регионе мы должны сохранять спокойствие, но также проявлять внимание и бдительность, быть готовыми к решительному совместному ответу", - сказала Шимоните.

"Повреждение кабелей в Балтийском море на прошлой неделе только подтверждают важность координации между странами Балтийского моря", - добавила она.

Литва, Швеция и Финляндия ведут расследование инцидентов в Балтийском море.

"В зависимости от их результатов союзникам по Евросоюзу и НАТО следует должным образом ответить на злонамеренные действия, применив ограничительные меры", - заявила Шимоните, подчеркнув, что вопрос инцидентов в Балтийском море поднимается на различных встречах в многостороннем формате, несмотря на склонность некоторых союзников считать их случайностями.

Она подчеркнула, что сейчас самое время "обеспокоиться и определить цену за такие действия", потому что если этого не сделать, то они могут обостриться.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции также отметила, что для лучшей защиты критической инфраструктуры в Балтийском море необходимы скоординированные действия стран Балтии.

"Мы можем быть сильнее, если скоординируем свои действия, если будем действовать сообща", - сказала премьер, добавив, что при совместной работе возможно противостоять угрозам, которые сейчас исходят от российской стороны.

Она подчеркнула, что у стран Балтии уже сейчас очень хорошее сотрудничество по этому вопросу, происходит обмен информацией, координируются действия.

"Верю, что обмен информацией может принести пользу каждой из наших стран, а также общей безопасности Балтии", - заявила Силиня, добавив, что уже сейчас ситуацию в Балтийском море мониторят корабли, кроме того, в критической инфраструктуре могут быть установлены новые технологии, однако вызовы будут всегда.

Глава латвийского правительства также отметила, что эта угроза - не то, что можно искоренить, как болезнь, но можно предложить более эффективные решения.

При этом Силиня заявила, что важно поднять эти вопросы до уровня Объединенных сил реагирования (JEF), НАТО и Европейского союза (ЕС), поскольку это поможет применить новые санкции против России. "Нам известно и о том, что в Балтийском море есть российский "теневой флот", и мы будем выступать за новые санкции против этого флота", - заявила премьер-министр Латвии.

Силиня отметила, что информирование стран-участниц и союзников по этим вопросам может обеспечить их бдительность, и страны Балтии смогут договориться о следующих шагах, как себя защитить.

Скоординированные действия на разных уровнях помогают общей устойчивости, подчеркнула Силиня.

В прошлом году был поврежден газопровод "Balticconnector", соединяющий Эстонию и Финляндию. Подозрения в причинении ущерба трубопроводу падают на китайское судно, якорь которого был обнаружен на месте происшествия.

"Мы извлекли из этого один урок - подготовили соглашение между Финляндией и Эстонией. Такое соглашение должно быть и между странами Балтии. Я сегодня говорил со своими партнерами, что в будущем нам следует пересмотреть, что делают и что могут сделать страны Балтии", - заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

По его словам, на следующей неделе в Швеции официальные лица стран Балтии и Северной Европы расскажут о системах мониторинга в Балтийском море.

"Чтобы иметь возможность оценить, что куда движется, где были повреждения, поскольку могут иметь место и естественные причины. Но случай с "Balticconnector" иной, поэтому важно иметь возможность быстро обнаружить повреждение, чтобы отремонтировать его", - заявил премьер Эстонии.

По словам Шимоните, в международных водах сложнее обеспечить надзор за инфраструктурными объектами и юридическую ответственность, поэтому важно иметь эффективный механизм, позволяющий как можно быстрее устранять нарушения.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что акцентирование внимания на инцидентах в Балтийском море на встречах в международном формате позволяет поднимать вопрос о санкциях, направленных против российского теневого флота.

Телекоммуникационная компания "Telia Lietuva" сообщила, что в воскресенье утром был поврежден один из трех кабелей связи, проложенных в Балтийском море из Швеции в Литву. Позже эту информацию подтвердили официальные лица в Стокгольме.

Финский оператор "Cinia" объявил в понедельник, что кабель, соединяющий Хельсинки и немецкий порт Росток, был оборван по неизвестным причинам.

Литовские политики подозревают, что инциденты связаны с российским саботажем.

На этой неделе сообщалось также о планировавшемся теракте в Шяуляй, когда в Литву прибыли два человека с испанским гражданством, которые намеревались в ночное время поджечь производственные помещения, используемые частной шяуляйской компанией, а также наружные устройства и предметы.

В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками России, примерами которых являются пожар в магазине "Ikea" в Вильнюсе, отправленные из Литвы в Великобританию и Германию самовозгорающиеся посылки.

По фактам подобных инцидентов в Литве проводится более десяти расследований, сообщила генеральный прокурор Нида Грунскене.