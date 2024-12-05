«Мы хотим только быть латышами – и всё? Этого мало»: Валдис Биркавс Выбор редакции Редакция PRESS 5 декабря, 2024 11:45 Выбор редакции

«Справедливости я вам сказал не существует в политических решениях», - и говорит министр юстиции Латвии в 1999-2000 гг., а также многолетний глава МИДа и премьер-министр 1993-94 гг. Валдис Биркавс.

С ним в интервью мы поговорили о национализме, искусственном интеллекте, решении Конституционного суда по русскому языку в школах и многом другом.

Тайм-коды интервью:

00:56 – Что тормозит Латвию: пережитки советского мышления или национализм?

07:03 - Притча о сносе трёх памятников Ленину – в Вильнюсе, Таллине и Риге

10:40 – Литовцы – реалисты, эстонцы – футуристы, а латыши..?

12:02 – Сила национализма - в упрощении. В этом же его слабость

18:17 – Может ли национализм быть творческим?

20:22 – О роли личностей в истории

24:16 – «Демократия действительно катится к чёрту». Кто виноват?

31:47 – О решении Конституционного суда по русскому языку в школах

36:46 – Так есть ли справедливость в политике?

40:25 – «Хочется гордиться Латвией!» Но не получается

42:22 – Две ключевых идеи Биркавса для спасения страны

50:04 – И третья идея – внешнеполитическая

53:05 – Если бы вам предложили прожить еще одну жизнь – в какое время и в какой стране?