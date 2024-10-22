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МВФ смотрит на будущее Латвии без оптимизма: прогноз роста ВВП снижен

© LETA 22 октября, 2024 17:39

Бизнес 0 комментариев

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на текущий и следующий годы, свидетельствует обнародованный во вторник свежий отчет МВФ о перспективах мировой экономики ("World Economic Outlook").

В отчете МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 1,2%, а в следующем году - на 2,3%.

В апреле МВФ прогнозировал, что ВВП Латвии в этом и следующем годах увеличится соответственно на 1,7% и 2,4%.

В последних прогнозах говорится, что инфляция в Латвии в этом и следующем годах ожидается на уровне 1,4% и 2,2% соответственно. По расчетам МВФ, уровень безработицы в этом году составит 6,7%, а в следующем году снизится до 6,5%, при этом на счету текущих платежей в этом году будет зарегистрирован дефицит в размере 3,8% ВВП, а в следующем - дефицит в 3,6% ВВП.

В Литве в этом году прогнозируется рост ВВП в объеме 2,4%, а в следующем году - 2,6%. Инфляция в Литве в этом году ожидается на уровне 0,9%, а в следующем году - 2,4%, а на счету текущих платежей в этом и следующем годах ожидается излишек в размере 2,8% и 2,9% ВВП соответственно. МВФ ожидает, что уровень безработицы в Литве в этом году составит 7,3%, а в следующем - 7,1%.

В Эстонии МВФ прогнозирует в этом году спад экономики на уровне 0,9%, а в следующем году - рост экономики на уровне 1,6%. Как подсчитали в МВФ, инфляция в Эстонии в этом и следующем годах составит соответственно 3,4% и 2%. На счету текущих платежей дефицит в этом году прогнозируется в размере 3,4% ВВП, а в следующем году ожидается его падение до 3,3% ВВП. Уровень безработицы в Эстонии, по оценкам МВФ, в этом и следующем годах составит 7,5% и 7,1% соответственно.

В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,8% в текущем году, а в следующем году предполагается ускорение роста экономики до 1,2%.

Инфляцию в образованной 20 странами зоне единой валюты МВФ ожидает в этом и следующем годах на уровне 2,4% и 2% соответственно. На счету текущих платежей в этом году прогнозируется профицит в размере 2,6% ВВП, который в следующем году сократится до 2,4%. Уровень безработицы в еврозоне в этом году составит 6,5%, а в следующем - 6,4%, подсчитали в МВФ.

По прогнозам, ВВП крупнейшей экономики Европы - Германии - в этом году останется неизменным, а в следующем ожидается рост в 0,8%.

МВФ прогнозирует, что в Великобритании в этом году ВВП вырастет на 1,1%, а в следующем году темп роста составит 1,5%.

Между тем, в Украине фонд прогнозирует в этом году рост ВВП на 3%, который в следующем году замедлится до 2,5%. В российской экономике прогнозируется рост на 3,6% в этом году и на 1,3% в следующем.

Рост экономики США в этом году МВФ прогнозирует в размере 2,8%, а в следующем году - 2,2%, в то время как во второй по величине экономике мира Китае в этом году прогнозируется рост ВВП на 4,8%, а в следующем году - на 4,5%.

Прирост ВВП третьей по величине экономики в мире - Японии - в этом году, как подсчитали в МВФ, составит 0,3%, а в следующем году ожидается увеличение ВВП на 1,1%.

Мировой экономике в целом и в этом, и в следующем году МВФ прогнозирует рост на 3,2%.

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