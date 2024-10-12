"Идите вперед и думайте! Из нуля нуль и получается, а из 800 евро зарплаты у тебя уже 800 евро в кармане, тогда уже можно потихоньку разогнаться. Видимо, людям не хватает мотивации, потому что все сразу хотят быть большими начальниками и руководителями, хотят сразу попасть в Сейм", - разъясняет Кантерс ситуацию, почему в Латвию в последнее время многие едут работать из третьих стран, так как здесь, на месте, многим кажется, что зарплаты смешные: "Что это за деньги! Приезжие работают - подними эти деньги!".

Хорошо это или плохо? Конечно, глупо, что мы сами не можем выполнять эти работы - хотя бы в качестве подработок. "Если эти люди способны влиться в нашу культурную среду, пусть работают!" - считает он.

Кантерс подчеркивает, что даже знакомым, желающим одолжить денег, он часто советует пойти куда-нибудь поработать физически и заработать, так как сам работает так много, чтобы не надо было никому звонить с просьбами: "Если будем делать сами, у самих и останется!"