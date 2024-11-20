Музыкальное событие для городских меломанов — впервые в Риге в живом звуке и в полном составе Intelligency! Реклама Редакция PRESS 20 ноября, 2024 13:57 Реклама

Группа Intelligency — это минский музыкальный коллектив, известный своим уникальным звучанием, сочетающим техно, блюз и инди-рок. Основанная в 2013 году в Минске, группа добилась международного признания благодаря оригинальному стилю и особой атмосфере, которую они создают на своих выступлениях, а их самая известная композиция, "August", стала настоящим хитом, собрала более миллиарда прослушек на всех стриминговых сервисах в сумме и принесла группе популярность не только в Беларуси, но и за её пределами!

Intelligency изначально сформировалась как проект, стремящийся объединить элементы классической рок-музыки с электронным звучанием, создавая новое музыкальное направление — техноблюз. Музыканты группы, вдохновляясь разными жанрами, продолжают удивлять слушателей неожиданными музыкальными решениями и смелыми экспериментами. Их песни отличает глубокий, эмоционально насыщенный вокал, яркие гитарные партии и электронные биты, которые подчёркивают динамику и экспрессию каждой композиции.

В Ригу ребята едут в рамках тура в поддержку своего нового альбома "The Ideals", Intelligency выступит с программой, которая представит как свежие работы, так и проверенные временем хиты. Новый альбом показывает зрелость звучания коллектива и его стремление к музыкальному исследованию, продолжая расширять границы техноблюза. Одним из главных акцентов выступления, конечно же, станет и знаменитый трек "August", который получил мировое признание!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и услышать живое исполнение композиций, которые уже стали частью музыкальной истории. Intelligency обещают яркий, энергичный концерт, наполненный драйвом, глубиной и страстью к музыке.

Intelligency в Риге

Дата: [28 ноября]

Место проведения: [K. K. fon Stricka villa]

Билеты доступны на https://www.smsticket.cz/vstupenky/48767-intelligency-in-riga-k-k-fon-stricka-villa-riga

Погрузитесь в мир техноблюза и прочувствуйте каждую ноту этого незабываемого концерта в поддержку нового альбома "The Ideals"!