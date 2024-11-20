Мужик заманивал девочку в машину: ЧП в Ильгюциемсе

-Добрый вечер! Сегодня утром дочка(10 лет) в 9.30 утра ждала троллейбус чтобы ехать в школу (остановка Слокас), стояла одна, народу не было. Подъехала чёрная машина вылез мужик средних лет (открыл багажник), сказал чтоб садилась в машину что он друг папы и папа тоже в машине. Дочка испугалась и убежала...

У кого-то была такая ситуация у нас на районе?

Комментаторы с подобным не сталкивались. Но высказали свои мнения.

-Была ситуация, что ребёнок просто не захотел/опоздал в школу и придумал такую историю..

И дали дельный совет:

-Позвоните в полицию! Очень легко .время.цвет. и тд.