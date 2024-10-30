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Мужчина в расцвете лет: Ринкевич выставил фото из отпуска (ФОТО)

Редакция PRESS 30 октября, 2024 15:17

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Как известно, наш президент Эдгарс Ринкевич, большой шутник и активный пользователь соцсетей. Он часто выставляет свои фото на обозрение публики. На этот раз поделился впечатлениями от отпуска.

По официальным сообщениям президент Латвии на этой неделе находится в законном отпуске. Где, спросите вы, - судя по фото, которое он выставил в Фейсбуке - в Барселоне.

Ринкевич сфотографировался на крыше с видом на город и подписал: "Карлсон на крыше, он же - мужчина в расцвете лет наслаждается отпуском". 

Судя по радостному выражению лица президента Латвии, отпуск у него складывается неплохо. 

Комментаторы быстренько определились с локацией президента ("точно, это Барселона, Каталония") и радостно поддержали президента. Некоторые даже выразили желание присоединиться к нему...

Повезло Ринкевичу, что не поехал в Валенсию - там потоп настоящий. Будем надеяться, что Каталонию непогода обойдет. Он, кстати, уже выразил сочувствие пострадавшим от наводнения... 

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