Мужчина в расцвете лет: Ринкевич выставил фото из отпуска (ФОТО)

По официальным сообщениям президент Латвии на этой неделе находится в законном отпуске. Где, спросите вы, - судя по фото, которое он выставил в Фейсбуке - в Барселоне.

Ринкевич сфотографировался на крыше с видом на город и подписал: "Карлсон на крыше, он же - мужчина в расцвете лет наслаждается отпуском".

Судя по радостному выражению лица президента Латвии, отпуск у него складывается неплохо.

Комментаторы быстренько определились с локацией президента ("точно, это Барселона, Каталония") и радостно поддержали президента. Некоторые даже выразили желание присоединиться к нему...

Повезло Ринкевичу, что не поехал в Валенсию - там потоп настоящий. Будем надеяться, что Каталонию непогода обойдет. Он, кстати, уже выразил сочувствие пострадавшим от наводнения...