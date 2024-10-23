Муж устраивал её групповые изнасилования: француженка выступила в суде (18+)

Она сказала суду в Авиньоне, что хочет, чтобы женщины, подвергшиеся изнасилованию, знали: «стыд не для нас — он для них».

«Я хочу, чтобы все женщины, которые подверглись изнасилованию, сказали: мадам Пелико это сделала, я тоже могу. Я не хочу, чтобы они больше стыдились», — сказала она, имея в виду свое требование провести открытый судебный процесс и показать видеозаписи предполагаемых изнасилований.

72-летняя Пелико выступила в суде после того, как ее адвокаты попросили дать ей возможность ответить на показания, которые уже прозвучали на процессе.

Она сказала, что за последние несколько недель была свидетельницей того, как жены, матери и сестры обвиняемых выступали в суде и рассказывали, что обвиняемые были «исключительными людьми».

«Это совсем как те, кто был у меня дома, — добавила она. — Но насильник — это не просто человек, которого ты встречаешь на темной парковке поздно ночью. Его можно встретить и в семье, среди друзей».

Обратившись к своему бывшему мужу «господин Пелико», она сказала: «Я бы хотела по-прежнему называть его Домиником. Мы прожили вместе 50 лет, я была счастливой, реализованной женщиной».

«Ты был заботливым, внимательным мужем, и я никогда в тебе не сомневалась. Мы делили смех и слезы», — добавила она, ее голос срывался.

«Я пытаюсь понять, как этот человек, который для меня был идеалом, мог так поступить. Как он мог предать меня в такой момент? Как мог пустить этих незнакомцев в мою спальню?» — сказала Пелико.

В 2021 году она подала на развод с Домиником.

«Контекст»

По ее словам, раньше ей казалось, что ей повезло, что он был рядом с ней, когда она страдала от проблем со здоровьем, которые, как выяснилось позже, были связаны с препаратами, которые он ей давал.

Жизель Пелико рассказала, что Доминик часто готовил для нее еду и приносил мороженое после ужина — именно этим способом, как он позже признал, он накачивал ее психотропными препаратами: «Я часто говорила ему: как мне повезло, ты просто душка, ты действительно заботишься обо мне».

Она добавила, что у нее никогда не было головокружения или ощущения учащенного сердцебиения, и что она, должно быть, быстро теряла сознание, когда препараты попадали в ее организм. Наутро она просыпалась в своей постели и чувствовала себя особенно уставшей, но считала это следствием долгих прогулок.

«У меня были гинекологические проблемы, и иногда по утрам я просыпалась с тем же чувством, как будто у меня отошли воды. Признаки были налицо, но я никогда не знала, как их интерпретировать», — добавила она.

Говоря о реакции, которую вызвало судебное разбирательство, она сказала: «Мне говорили, что я храбрая. Это не храбрость, а желание и решимость изменить общество. Храбрость означает прыгнуть в море, чтобы спасти кого-то. А у меня просто есть воля и решимость».

Судебный процесс вызвал огромный интерес во Франции, не в последнюю очередь благодаря тому, что Жизель Пелико отказалась от своего права на анонимность и потребовала открытого суда.

В прошлую субботу марши в поддержку мисс Пелико прошли более чем в дюжине французских городов. Несколько феминистских организаций также просят французское правительство расширить толкование закона об изнасиловании.

Суд по делу Пелико

Доминик Пелико, электрик из городка Мазан на юго-востоке Франции, обвиняется в систематических изнасилованиях жены, в съемке насилия на видео и в подстрекательстве десятков людей к участию в насилии.

В течение девяти с лишним лет он давал своей жене Жизель Пелико седативные и снотворные препараты, насиловал ее и приглашал других мужчин насиловать ее. Жена об этом не знала: о случившемся ей стало известно только из полицейского расследования.

На процессе Пелико утверждал, что в возрасте девяти лет сам подвергся изнасилованию, а в 14 стал свидетелем такого же преступления.

Пелико заявил, что мужчины, которых также обвиняют в изнасиловании его жены, прекрасно знали, что совершают половой акт с женщиной против ее согласия.

Полиция обнаружила на домашнем компьютере Пелико сотни фотографий и видео его жены. На них были запечатлены десятки разных эпизодов насилия над женщиной, находившейся в бессознательном состоянии.

Кроме того, следователи нашли переписку Доминика Пелико, где тот договаривался с незнакомцами об изнасиловании его жены.

Судя по найденным файлам, в изнасилованиях принимали участие до 83 мужчин, 50 из них удалось идентифицировать и привлечь к суду. По данным Figaro, младшему из обвиняемых 26 лет, старшему — 74. Это люди самых разных профессий — пожарные, водители-дальнобойщики, госслужащие. Один из них — респектабельный отец семейства.

35 человек из привлеченных к суду отрицают свою вину в изнасиловании. Они утверждают, что в их действиях не было никакого насилия: они якобы думали, что речь идет о «постановке», «сценарии», придуманном семейной парой для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Впрочем, никто из них не отрицает, что не получал согласия на секс от самой женщины.

Судебный процесс начался 2 сентября. Ожидается, что вердикт будет вынесен в конце декабря.