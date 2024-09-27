Муж пропавшей без вести Анны Янсоне ищет кошелек своей жены: вознаграждение гарантировано

"Ищу кошелек Анны Янсоне. Зеленовато-серый с металлической пчелкой, частично виден на приложенной фотографии. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Также за предоставление достоверной информации о том, где был кошелек и что с ним случилось. 27020337 или juris@glaive.pro. Буду благодарен за репост этого сообщения!" — говорится в сообщении, к которому приложена фотография.

Обстоятельства смерти Анны Янсоне все еще выясняются — собирателей ягод и грибов призывают быть внимательными. Ранее, 21 июля, полиция сообщила, что в лесу в районе Калнциема местный житель обнаружил останки Анны Янсоне.

Останки были найдены в Калнциемской волости всего в нескольких километрах от места, где в ноябре прошлого года нашли автомобиль с погибшим ребенком Анны. Этот район ранее был обследован, но к конкретному месту во время массовых поисков невозможно было добраться из-за воды.