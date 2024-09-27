Муж пропавшей без вести Анны Янсоне ищет кошелек своей жены: вознаграждение гарантировано

Meklēju Annas Jansones maku. Zaļi pelēks ar metāla bitīti, daļēji redzams pievienotajā attēlā.— Džuris (@TontonsB) September 25, 2024
Atradējam atlīdzība garantēta. Tāpat arī par patiesas informācijas sniegšanu — kur maks bijis, kas ar to noticis?
27020337 vai juris@glaive.pro
Priecāšos par šīs ziņas pārpublicēšanu! pic.twitter.com/okLHncwCF6
"Ищу кошелек Анны Янсоне. Зеленовато-серый с металлической пчелкой, частично виден на приложенной фотографии. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Также за предоставление достоверной информации о том, где был кошелек и что с ним случилось. 27020337 или juris@glaive.pro. Буду благодарен за репост этого сообщения!" — говорится в сообщении, к которому приложена фотография.
Обстоятельства смерти Анны Янсоне все еще выясняются — собирателей ягод и грибов призывают быть внимательными. Ранее, 21 июля, полиция сообщила, что в лесу в районе Калнциема местный житель обнаружил останки Анны Янсоне.
Останки были найдены в Калнциемской волости всего в нескольких километрах от места, где в ноябре прошлого года нашли автомобиль с погибшим ребенком Анны. Этот район ранее был обследован, но к конкретному месту во время массовых поисков невозможно было добраться из-за воды.