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Муцениеце отправила детей к отцу и улетела в Испанию (1)

СтарХит 11 октября, 2024 09:36

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Между Прилучным и Муцениеце разгорелся очередной скандал. Актер добивается через суд, чтобы сын Тимофей остался жить в его новой семье навсегда. Недавно у Павла поселилась и дочь Мия.

Зепюр Брутян публикует кадры, на которых Тимофей и Мия весело проводят время с отцом и братиком. Поклонники Агаты опасаются, что Прилучный окончательно отнял у бывшей жены детей. Однако Павел уверяет: старшие с ним пока мама в отпуске.

35-летняя Муцениеце действительно улетела на отдых. Актриса отправилась в Мадрид и делится яркими моментами путешествиями в соцсетях. Вчера она прогуливалась по площади Сибелес вместе с дизайнером Олесей Шиповской.

Подруги пришли в восторг от местной архитектуры, выполненной в стиле ар-нуво. Они принялись фотографировать местные достопримечательности. «Мы сильно в шоке от Мадрида! Восторг. Сразу с самолета пошли куда глаза глядят, не могли остановиться», — писала Олеся.

Сегодня актриса посетила церковь Святых Мануэля и Бенито, которая признана объектом культурного наследия. Агата была восхищена акустикой церкви и ее великолепной мозаикой. Пообедать звезда решила в ресторане отеля Mandarin Oriental Ritz. Выбор места неслучаен: заведение находится близ картинной галереи Тиссена-Борнемисы и музея Прадо.

Не забыла Муцениеце и про шоппинг. Вместе с подругой актриса примерила наряды люксового бренда Miu Miu. Женщины не стали показывать, какие именно вещи приобрели, но покинули бутик с довольными улыбками.

Фанаты отметили, что несмотря на кажущуюся веселость, глаза актрисы полны грусти. Они желают звезда полной перезагрузки в отпуске. «Удачи тебе, милая девочка, надеюсь, Миюшка будет скучать и ждать тебя эти шесть дней, и Тимоша пусть подумает над своим отношением к маме, мне тебя очень жаль, но ты молодец, держишься. Все будет хорошо!» — пишут ей в комментариях.

Напомним, что дочь актрисы находится в доме Прилучного с согласия Агаты. «Мне все кричат в один голос не отдавать Мию на остаток каникул, потому что, конечно же, есть риски (я отказываюсь в них верить)! Для меня вообще, все что происходит, абсурд и я не желаю принимать такую реальность, говорят, что я могу проиграть потому что я не воюю, а вот та сторона именно ведет войну, но я вам скажу честно, я не хочу воевать, это выше моего существования на планете! Я знаю, что даже маньяк может уговорить ребенка за конфетку пойти с ним, я знаю какая подвижная психика у Тимофея и я не буду никогда этим пользоваться, даже если надо будет проиграть суд! Как думаете пожалела ли я что когда-то подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! В сухом остатке мы имеем: конечно я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я — человек!» — объясняла свое решение актриса.

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