«Может, лучше экспедицию на Марс отправим?» В латвийских школах предлагают изучать язык ливов

Nākamam solim, kas izriet gan no Satversmes, gan starptautiskām saistībām, ir jābūt pedagogu sagatavošanai, lai visās skolās varētu dot iespēju bērniem apgūt lībiešu valodas pamatus. Latvija ir atbildīga par lībiešu identitātes saglabāšanu un savu eiropeisko identitāti. https://t.co/o1HIHbiriD— Ineta Ziemele, PhD (Cantab) (@InetaZiemele) September 22, 2024
"Следующим шагом, который исходит как из Сатверсме, так и из международных обязательств, должна стать подготовка педагогов, чтобы все школы дали возможность детям изучать основы языка ливов. Латвия ответственна за сохранение ливской идентичности и своей европейской идентичности", - написала Зиемеле в социальной сети Х.
Идею Инете Зиемеле, однако, далеко не все восприняли с энтузиазмом. Пользователи социальной сети отметили, что в стране итак не хватает педагогов, чтобы дать знания детям по таким актуальным языкам как немецкий или испанский:
- Может, лучше экспедицию на Марс отправим? В реальности детям не могут обеспечить учителей немецкого и испанского.
- В школах не хватает даже учителей латышского языка, а вы тут про еще один мертвый язык! Мозг, вернись на место!
- Пусть ливский язык останется для музеев и интересующихся.
Лучше было бы найти финансирование на исследование древних балтийских языков.
И наконец Инете Зиемеле напоминают, что ливов в Латвии осталось крайне мало, и еще меньше из них в школьном возрасте:
- Инета, у скольких из 144 ливов и 26 ливов в Латвии есть дети школьного возраста? Что «на самом деле» определяется Конституцией и «международным правом»?