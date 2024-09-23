«Может, лучше экспедицию на Марс отправим?» В латвийских школах предлагают изучать язык ливов

"Следующим шагом, который исходит как из Сатверсме, так и из международных обязательств, должна стать подготовка педагогов, чтобы все школы дали возможность детям изучать основы языка ливов. Латвия ответственна за сохранение ливской идентичности и своей европейской идентичности", - написала Зиемеле в социальной сети Х.

Идею Инете Зиемеле, однако, далеко не все восприняли с энтузиазмом. Пользователи социальной сети отметили, что в стране итак не хватает педагогов, чтобы дать знания детям по таким актуальным языкам как немецкий или испанский:

- Может, лучше экспедицию на Марс отправим? В реальности детям не могут обеспечить учителей немецкого и испанского.

- В школах не хватает даже учителей латышского языка, а вы тут про еще один мертвый язык! Мозг, вернись на место!

- Пусть ливский язык останется для музеев и интересующихся.

Лучше было бы найти финансирование на исследование древних балтийских языков.

И наконец Инете Зиемеле напоминают, что ливов в Латвии осталось крайне мало, и еще меньше из них в школьном возрасте:

- Инета, у скольких из 144 ливов и 26 ливов в Латвии есть дети школьного возраста? Что «на самом деле» определяется Конституцией и «международным правом»?