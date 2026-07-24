Этот документ может понадобиться не только при пересечении границы, но и в других ситуациях за рубежом — например, если ребенку потребуется медицинская помощь, возникнет необходимость подтвердить полномочия сопровождающего родителя перед иностранными учреждениями или при решении иных непредвиденных вопросов.

При этом перед поездкой рекомендуется проверить требования законодательства государства назначения, поскольку отдельные страны могут предъявлять собственные требования к документам несовершеннолетних при въезде на их территорию.

Иногда родители ошибочно полагают, что после развода каждый выезд ребенка за границу требует письменного разрешения второго родителя. Однако для обычной краткосрочной поездки ребенка в сопровождении одного из родителей в предусмотренных законом случаях латвийское законодательство не устанавливает общего требования получать письменное согласие второго родителя.