Согласно положениям правил КМ №721 «Порядок, в котором дети пересекают государственную границу», если ребенок является гражданином Латвии, негражданином Латвии либо лицом без гражданства, которому предоставлен соответствующий статус в Латвии, и выезжает из Латвии вместе с родителем, который относится к одной из предусмотренных категорий, в том числе является гражданином Латвии, нотариальное согласие второго родителя для такой поездки в государства ЕС или Шенгенской зоны не требуется.
Какие документы необходимо иметь при поездке
При выезде ребенка вместе с родителем необходимо иметь действительные документы, удостоверяющие личность. Если в документе сопровождающего родителя отсутствует запись о родстве с ребенком, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка или нотариально удостоверенную копию свидетельства о рождении. Поэтому на практике рекомендуется брать свидетельство о рождении ребенка с собой, особенно если у родителя и ребенка разные фамилии.
Этот документ может понадобиться не только при пересечении границы, но и в других ситуациях за рубежом — например, если ребенку потребуется медицинская помощь, возникнет необходимость подтвердить полномочия сопровождающего родителя перед иностранными учреждениями или при решении иных непредвиденных вопросов.
При этом перед поездкой рекомендуется проверить требования законодательства государства назначения, поскольку отдельные страны могут предъявлять собственные требования к документам несовершеннолетних при въезде на их территорию.
Иногда родители ошибочно полагают, что после развода каждый выезд ребенка за границу требует письменного разрешения второго родителя. Однако для обычной краткосрочной поездки ребенка в сопровождении одного из родителей в предусмотренных законом случаях латвийское законодательство не устанавливает общего требования получать письменное согласие второго родителя.
Развод не прекращает совместную родительскую опеку
Вместе с тем следует помнить, что, согласно статье 178 Гражданского закона, родители, даже проживая отдельно, сохраняют совместную родительскую опеку, если не установлена отдельная опека одного из родителей в предусмотренном законом порядке. При совместной опеке вопросы, имеющие существенное значение для ребенка, в том числе изменение его постоянного места жительства, родители должны решать совместно.
Если же одному из родителей установлена отдельная опека, он самостоятельно принимает решения в вопросах, относящихся к осуществлению опеки, в пределах, установленных законом или судебным решением. При этом сохраняются права другого родителя на общение с ребенком, если они не ограничены отдельно.
Отпуск и переезд за границу — это разные ситуации
Однако обычная краткосрочная поездка на отдых не означает изменения места жительства ребенка. Если поездка имеет временный характер, после нее ребенок возвращается домой, продолжает обучение в Латвии и не лишает второго родителя возможности общаться с ним, то говорить о нарушении его родительских прав, как правило, оснований нет.
Другое дело, если под видом отпуска один из родителей фактически намерен переехать с ребенком на постоянное жительство в другую страну. В этом случае речь уже идет не о туристической поездке, а об осуществлении совместной родительской опеки, и такой спор может потребовать вмешательства сиротского суда или суда.
Что рекомендуется сделать на практике
Чтобы избежать ненужного конфликта, желательно заранее письменно сообщить второму родителю даты отъезда и возвращения, страну пребывания. Это не является юридической обязанностью, но часто помогает снять опасения, что ребенок не вернется в Латвию.
Заключение
Следует помнить, что в соответствии со статьей 6 закона «О защите прав детей» приоритет всегда имеют интересы ребенка. Если поездка носит исключительно туристический характер, направлена на отдых ребенка и не нарушает его прав и прав второго родителя, то само по себе несогласие второго родителя, если оно продиктовано исключительно желанием осложнить жизнь бывшему супругу и не основано на конкретных обстоятельствах, связанных с интересами ребенка, не является достаточным основанием для признания краткосрочной туристической поездки нарушающей права ребенка или права другого родителя
Таким образом, в описанной ситуации, если ребенок выезжает вместе с вами на краткосрочный отдых в Италию, а вы и ребенок являетесь гражданами Латвии, нотариальное согласие бывшего супруга для такой поездки не требуется. Сам факт развода родителей и несогласие второго родителя без указания конкретных причин не являются основанием для отказа в обычной туристической поездке ребенка за границу.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.