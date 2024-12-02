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«Может, дед всю жизнь экономил, пусть тратит?» — контролировать безумные покупки пожилых людей или нет?

Neatkarīgā Rīta Avīze 2 декабря, 2024 10:36

Латышские СМИ 0 комментариев

Великий бум, когда каждый второй звонок был из компании, предлагавшей приобрести нужные или ненужные вещи, уже прошел, но расслабляться нельзя и сейчас, пишет Tautaruna.nra.lv.

Автор рассказывает, что его мама однажды заговорила о роботе-пылесосе, который обещает решить все ее потребности. Оказалось, что продавщица роботов снова будет звонить в понедельник - до этого времени придется принять окончательное решение, расставаться примерно с 2000 евро или нет. Маму удалось убедить, что похожий пылесос можно купить за несколько сотен, но робот все равно не решит проблемы с уборкой двухэтажного дома, где есть ковры и пороги.

Это всего один из эпизодов, когда пожилым людям предлагают вещи, которые им вовсе не нужны. Старики часто дают согласие на приобретение чудо-швабр, телефонов, планшетов, безумно дорогих одеял и фильтров для воды.

С одной стороны, мы можем сердиться на продавцов и на своих стариков за их легкомыслие, но с другой стороны - это их деньги и они могут этими деньгами распоряжаться по своему усмотрению.

Дискуссия на эту тему началась в соцсети "Х":

"Моему деду снова втюхали вещи от телекомпаний, которые ему вообще не нужны. Теперь у него два телефона, потому что при покупке одного второй дают бесплатно. У него еще есть планшет, абонемент на телевидение и Netflix. Я больше не могу отследить и проконтролировать".

В ответ люди делятся своими историями:

- Моей бабушке, которой тогда было 65, TOP SHOP продал тренажер, чтобы пресс качать. А, еще "Волшебную стрелу" и соковыжималку Джека Ла Лейна, был еще и пылесос KIRBY за 3000 латов в рассрочку!

- С одной стороны - кошмар, а с другой - свободный человек выбирает сам, что делать со своими деньгами, даже если всей родне кажется, что это неправильно.

- Есть простое решение. Отключи ему электричество. Скажи, что это пакет подключения на 1984 год.

- Бывают еще торговцы витаминами и чудо-лекарствами, которые не оставляют в покое. 40 евро доза таблеток для вечной жизни на три месяца.

- Зарегистрировать номер телефона на свое имя. К интернет-банку доступ только кому-то из семьи. У деда останется только платежная карта с отключенными покупками в интернете.

- Что значит "втюхали"? Деду понадобилось - и купил, что всегда хотел, теперь он счастливый человек. Какие вы завистливые!

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