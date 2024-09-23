Мошенники пытаются нажиться на унесшем четыре жизни ДТП

Воспользовавшись информацией о недавнем трагическом ДТП в Лизумской волости, в результате которого погибли несколько человек, мошенники распространяют призывы жертвовать деньги на счета иностранных банков. Эти запросы не связаны с пострадавшими в трагедии семьями и являются мошенническими, пояснила Васкане.

Чтобы выяснить, действительно ли семьи или близкие жертв трагедии собирают средства, надо убедиться, что они делают это через официальные и проверенные платформы для пожертвований или банковские счета, которые реально им принадлежат, подчеркнули в полиции.

Как сообщалось, на прошлой неделе в результате аварии в Гулбенском крае погибли четыре подростка.

Авария произошла после полуночи на дороге Цесвайне-Велена в Лизумской волости.

По предварительной информации, находившийся за рулем "Audi" молодой человек потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот врезался в дерево.

В результате аварии погиб водитель 2007 года рождения и три пассажира - девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и юноша 2007 года рождения. Еще одна пассажирка 2007 года рождения доставлена в больницу.

Поскольку водитель был несовершеннолетним, водительских прав у него не было.

По факту аварии начат уголовный процесс, расследуются обстоятельства происшествия.