Мороз, но без снега: когда нас ждет перемена погоды?

В ближайшие дни небо будет в основном затянуто облаками, местами ожидаются небольшие осадки - в основном дождь. Юго-западный ветер усилится и перейдет в южный, на побережье порывами до 14-19 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +3,+8 градусов в субботу, 0,+5 градусов в воскресенье и понедельник, в отдельных районах побережья будет на градус теплее.

Во вторник и в ночь на среду через Латвию пройдет зона низкого давления, ожидаются дожди и снег. В середине следующей недели возможно усиление антициклона, ветер станет восточным, ожидается небольшой мороз как ночью, так и днем. Минимальные температуры в середине и второй половине недели могут достигать -4...-9 градусов.

Есть вероятность, что начиная со следующих выходных погоду в Латвии будут определять циклоны. По текущим прогнозам, в декабре будет больше снега и дождя, чем обычно, частые порывистые ветры и средняя температура выше нормы.