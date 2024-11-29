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Мороз, но без снега: когда нас ждет перемена погоды?

© LETA 29 ноября, 2024 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

В середине следующей недели в Латвии будет несколько морозных дней, но в большинстве районов страны снег не выпадет, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

В ближайшие дни небо будет в основном затянуто облаками, местами ожидаются небольшие осадки - в основном дождь. Юго-западный ветер усилится и перейдет в южный, на побережье порывами до 14-19 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +3,+8 градусов в субботу, 0,+5 градусов в воскресенье и понедельник, в отдельных районах побережья будет на градус теплее.

Во вторник и в ночь на среду через Латвию пройдет зона низкого давления, ожидаются дожди и снег. В середине следующей недели возможно усиление антициклона, ветер станет восточным, ожидается небольшой мороз как ночью, так и днем. Минимальные температуры в середине и второй половине недели могут достигать -4...-9 градусов.

Есть вероятность, что начиная со следующих выходных погоду в Латвии будут определять циклоны. По текущим прогнозам, в декабре будет больше снега и дождя, чем обычно, частые порывистые ветры и средняя температура выше нормы.

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Этой осенью в Гулбенском крае, в поселке Леясциемс, был убран памятник писательнице Анне Саксе. Демонтаж состоялся без публичных анонсов и обсуждений на официальных сайтах местных властей или в социальных сетях. Местные жители по-разному оценивают этот шаг, но в целом выступают против переименования улицы, – об этом со ссылкой на портал tv3.lv пишут латвийские СМИ.

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