Мороз до минус 10 и сильный снегопад: погода в выходные

Температура воздуха будет колебаться преимущественно около нуля, а в ночь на субботу и воскресенье местами по мере рассеивания облаков и стихания ветра воздух остынет до -5... -10 градусов.

Временами будет светить солнце и идти снег, местами ожидается сильный снегопад и небольшая метель. Самый глубокий снежный покров - до 10 сантиметров - может образоваться на юге Курземе.

Ожидается, что в начале следующей недели погоду будет определять юго-восточная часть циклона, из Центральной Европы поступит теплый воздух и снег растает. Максимальная температура воздуха в последнюю неделю ноября составит от +4 градусов в Латгале до +9 градусов в Курземе.