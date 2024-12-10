Море «кирпичей»: местные жители удивлены обилием запрещающих знаков на отрезке в 500 метров

«На этой улице я увидел настоящее "море кирпичей". Сколько их точно – не считал, но кажется, знаков слишком много. Неужели нельзя обойтись меньшим количеством? Это не расточительство?», – задался вопросом зритель.

Редакция программы решила проверить ситуацию на месте. На отрезке улицы Робежу длиной в 500 метров корреспонденты насчитали шесть запрещающих знаков («кирпичей»).

Прохожие также были удивлены их количеством, замечая, что одного или двух знаков было бы достаточно. Аналогичная картина наблюдается у торгового центра Akropole, где знаков тоже больше, чем кажется необходимым.

Почему так много знаков? В Рижской думе пояснили, что установка запрещающих знаков на каждом перекрёстке соответствует правилам и направлена на обеспечение безопасности.

Стоимость одного знака на улице Робежу (с установкой) составила 49,50 евро, а стойки под него – 71,85 евро, оба показателя указаны без НДС. Таким образом, полный комплект одного знака обходится примерно в 120 евро.

Оскар Ирбитис, эксперт по дорожному движению, подчеркнул, что повторяющиеся знаки необходимы для повышения безопасности. По его словам, на парковках торговых центров, где происходит множество мелких ДТП, это особенно важно. Он добавил: «Лучше перестраховаться, чем недооценить опасность».

Таким образом, несмотря на кажущуюся избыточность, установка большого количества знаков продиктована необходимостью предотвращать аварии.