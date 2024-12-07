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Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

© Lsm.lv 7 декабря, 2024 16:32

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С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Чаще всего вспышки кишечных инфекций были связаны с заражением в учебных заведениях: 15 очагов заражения были в детсадах, три — в общеобразовательных школах. Еще один случай связан с употреблением приготовленной в общепите еды.  

Кишечные инфекции в этот период выявлены у 563 больных (в среднем одна вспышка приводит к заболеванию 28 человек). Наибольшее число зараженных было выявлено в одной рижской школе — 99.

За последнее время вспышки кишечных инфекций участились: в сентябре их было четыре, в октябре — шесть, в ноябре — 14, а с начала декабря — уже две.

Не менее десятка вспышек инфекции с большой долей вероятности связаны с потреблением зараженной пищи.  

Чаще всего возбудителем кишечных инфекций является норовирус. Вспышки норовируса бывают круглый год, но в холодный сезон их больше, причем обычно они наблюдаются в коллективах.

Для норовирусной инфекции характерны такие симптомы, как понос, спонтанная рвота, боли в животе, небольшое повышение температуры, тошнота. Вирус очень устойчив в окружающей среде, поэтому высокозаразен.

В 70% случаев заболевание начинается со рвоты (особенно у детей) и поноса (это чаще у взрослых). Инкубационный период длится от 10-12 часов до 4 дней (обычно 24–48 часов) после контакта с источником вируса. Болезнь длится 2-3 дня, и она очень опасна для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом, так как провоцирует обезвоживание организма.

Источником норовируса является зараженный человек, инфицироваться можно не только при прямом общении, но и при пользовании предметами, побывавшими в контакте с больным. Не исключено и заражение воздушно-капельным путем.  

Норовирусы очень живучи и подолгу сохраняются на различных поверхностях. Иммунитет после болезни появляется ненадолго, и есть риск вскоре заразиться повторно.  

SPKC напоминает о мерах профилактики:

- часто и тщательно мыть руки с мылом несколько раз в день, особенно если вы уже заболели;

- правильно мыть руки после посещения туалета и перед готовкой еды;

- учить детей не совать в рот пальцы и различные предметы, на которых могут быть возбудители инфекции;

- не есть немытые фрукты и овощи;

- люди с симптомами острой кишечной инфекции не должны готовить еду, заниматься ее доставкой, разделкой продуктов, мытьем посуды, ухаживать за пациентами;

- больным детям нельзя ходить в садик и в школу, посещать кружки и секции.

Огромную роль в борьбе с кишечными инфекциями играет правильное поведение ответственных лиц в учебных заведениях. 

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