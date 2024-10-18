«Мой бублик!» Муцениеце воссоединилась с дочерью. Сын выбрал отца

Пока Муцениеце проводила время в Испании, Мия отдыхала в обществе отца и его жены Зепюр Брутян. Новая избранница Павла поделилась кадрами, на которых девочка веселится и играет с младшим братом. Старший брат Мии Тимофей давно живет в семье папы. Прилучный рассказал, что это инициатива самого мальчика.

Сегодня Агата вернулась в Россию, где ее ждала любимая дочка. Девочка подготовила маме подарок: она нарисовала плакатик с надписью «Мама, с приездом!», который разукрасила сердечками, и купила нежный букет розовых роз. После недельной разлуки Мия светилась от счастья, встретив родительницу. Агату растрогал такой сюрприз: «Мия… Мой бублик», — умилилась звезда.

В свою очередь Муцениеце тоже приехала не с пустыми руками. Из Испании она привезла дочери дорогую и популярную ныне сумку Diesel. Мия оказалась в восторге от такого подарка. «Офигеть! Офигеть..», — только и мог вымолвить ребенок. Школьница сразу поделилась обновкой в соцсетях на зависть сверстникам. «Обожаю свою мамочку», — подписала она пост.

Пока Агата с дочкой радовались воссоединению, Павел Прилучный откровенно грустил. Видимо, ему жаль расставаться с малышкой. Свои чувства он выразил в коллаже со своими детьми и сопроводил фото песней Басты со словами «Я пишу вам эти строчки, дочке — вместо точки смайл». Судя по всему, актер хотел сказать, что будет скучать по Мие.

Несмотря на сентиментальные публикации в соцсетях, звездные родители все еще продолжают борьбу за то, с кем будут жить дети. Агата надеется, что сын все же изменит решение и останется с ней и сестренкой.