Могут быть перебои: ветврачи советуют запастись лекарствами для питомцев перед длинными праздниками

«Я считаю, что владельцы хронически больных животных всегда должны иметь дома запас необходимых лекарств — не только в праздники, но и в любое другое время. Поставки лекарств в Латвии имеют довольно нерегулярный характер, и тот или иной препарат может пропасть из аптек без всякой причины. Это происходит регулярно», — признала специалист.

Риск нехватки лекарств особо усиливается в период Рождества и Нового года. «В это время поставки лекарств из Европы прекращаются на целую неделю. Оптовики на это время вообще берут отпуска. Если ваше животное страдает хроническим заболеванием — сердечно-сосудистой недостаточностью, сахарным диабетом и т.д., то лучше позаботиться о лекарствах заранее».

Латвийские аптеки не имеют стратегических запасов лекарств, но каждая аптека знает примерный круг своих клиентов и старается держать запас всех необходимых препаратов. Самое главное — своевременно предупредить работников аптек о том, что вам нужно то или иное лекарство, чтобы они успели эти заказы скомплектовать за ближайшие до Рождества две недели, советует Лита Конопоре.